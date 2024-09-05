柯文哲遭羈押禁見！網紅胡采蘋秀2款塗鴉短T　網友狂湧喊：我要買

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▲柯文哲遭羈押禁見，稍早出發看守所的囚車已出發。（圖／記者李政龍攝，2024,09.05）

▲網紅胡采蘋秀塗鴉短T。（圖／翻攝自Emmy追劇時間）

民眾黨主席柯文哲被控在京華城弊案中涉嫌收賄、圖利，台北法院今（5）日下午2時正式召開羈押庭，稍早法官認定柯文哲圖利沈慶京逾200億，予以「羈押禁見，禁止接見通信」，對此財經網美Emmy（胡采蘋）也立即發文表示「鶴！雞！鴨！柯文哲收押禁見！」，並曝光同時下午畫的T-shirt，並表示「有一萬讚的話，就要出這款T-shirt」，吸引網友湧入貼文留言並按讚。今日下午北院二度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見，稍早開往看守所的囚車已出發，柯文哲被戴上手銬，一人直送北所，柯文哲上銬走上囚車的畫面曝光，同時成為史上首位遭羈押的主要政黨主席，震驚各界。對此，財經網美Emmy（胡采蘋）稍早也立即發文表示「Sorry我攔不住我們同事，他們整個下午都在畫T-shirt，強迫我要貼出來他們的設計『鶴雞鴨 賀羈押』，然後說如果有一萬讚的話，我們就要來出這款T-shirt。」，只見貼文畫面是2款造型塗鴉，上面依序排列的動物分別是鶴、雞、鴨，還不忘喊話網友「快點催讚，他們才能出T」，隱喻意味濃厚。網友也紛紛到貼文下方留言「好好笑！」、「我要下單！」、「設計很好，會上市嗎」、「想要，好可愛」、「團隊怎麼那麼有才～想要」，酸「白色是最容易髒的顏色、怎麼沒有小草在旁邊搖曳勒？」。