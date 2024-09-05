巷仔內／史上首位！柯文哲從政十年上囚車　「超越藍綠」好諷刺

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭檢方約談，雖一度被無保請回，但高院發回更裁，台北地院今（5）日裁定羈押。柯文哲今年初還代表民眾黨參選總統，獲3百多萬票，但相隔9個月，卻從總統候選人遭羈押禁見，柯文哲從政10年，曾以「白色旋風」獲選民支持，不斷喊話要超越藍綠，如今卻成為史上首位遭羈押的主要政黨主席，「超越藍綠」反而更顯諷刺。柯文哲10年前參選台北市長，起因是他在台大醫院失誤移植愛滋病患器官案中遭懲處，加上當時政治氛圍，對藍綠兩大黨執政都相當失望，於是素人柯文哲崛起，成為首位無黨籍的台北市長。他上任後猛批前朝郝龍斌市府，但原本要查「五大弊案」後來成了「五大案」，最後也不了了之，無法證明郝龍斌涉及弊案。柯文哲8年市長任期結束，他的「三大案」：京華城案、北士科與台智光也一一遭到檢視。柯文哲原本還信誓旦旦，這三大案不會一直延燒，檢調查不出東西來。但今年8月，民眾黨五周年黨慶後，柯文哲與民眾黨開始水逆，競選總統政治獻金帳目不清，妻子陳佩琪也陷入幫兒子開公司、買豪宅爭議。此時京華城案也業力引爆，威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，還有曾是柯文哲副手的北市前副市長彭振聲都遭羈押，柯文哲雖堅持自己對京華城容積率不知情，但也難杜悠悠之口，更何況，柯文哲自己就曾罵過郝龍斌，「若都搞不清楚乾脆去死一死」。柯文哲無法交代清楚細節，讓自己的支持度與信任度都持續探底。如今柯文哲遭羈押禁見，雖然依據無罪推定原則，這並不代表柯文哲最後一定會被判有罪，但對代表第三勢力的民眾黨已是大傷，民眾無法相信，要打倒藍綠高牆的柯文哲，所作所為竟然比藍綠還誇張。柯文哲從政十年引發的白色旋風，如今將成過眼雲煙，回歸塵土。