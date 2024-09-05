小心週末天氣！氣象署：午後雷雨擴大　颱風摩羯、麗琵路徑一次看

「摩羯颱風」和「麗琵颱風」都沒有侵襲台灣的疑慮，中央氣象署預報員張竣堯表示，雖然兩個颱風路徑都遠離台灣，但明（6）日至週末，台灣附近水氣仍多，且受低壓帶影響，午後大雷雨的範圍也比較廣，提醒民眾週末若有安排外出活動，記得準備雨天備案、攜帶雨具。
摩羯、麗琵「雙颱共舞」 最新路徑出爐
張竣堯說明，摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）今（5）日上午變為強烈颱風，路徑持續往西移動， 離台灣越來越遠，預計將直衝雷州半島至中國海南島一帶，提醒未來幾天計畫前往「海南島、港澳、廣東沿海、廣西、越南北部」的民眾，要特別關注颱風動態及影響。
麗琵颱風（國際命名： Leepi，寮國提供）則是今天下午2時在日本東南邊海面生成，路徑確定會往東北方移動，且很有機會在未來24小時就減弱為一般低壓，無論對日本天氣或台灣都不會有明顯影響，因此無須過度擔憂麗琵颱風可能的影響。
水氣漸多天氣不穩定 週末注意午後大雷雨
張竣堯指出，週五、週六（9/7）水氣仍多，東半部、南部地區有局部雨，清晨的時候，中部以北地區也有零星短暫雨，其它地區要留意午後雷雨。尤其週五，中南部注意局部大雨；週六，中南部及各地山區注意局部大雨。
週日則因爲台灣東方的低壓帶來水氣，北部及東半部會有局部短暫雨，其它地區則普遍都有午後雷陣雨。張竣堯也提醒，週五在「桃園以北仍有局部攝氏37度以上高溫」，西半部近山區、河谷有局部攝氏36度左右高溫，其它地區高溫落在攝氏33至35度，外出注意防曬、多補充水分，小心中暑。
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張竣堯說明，摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）今（5）日上午變為強烈颱風，路徑持續往西移動， 離台灣越來越遠，預計將直衝雷州半島至中國海南島一帶，提醒未來幾天計畫前往「海南島、港澳、廣東沿海、廣西、越南北部」的民眾，要特別關注颱風動態及影響。
麗琵颱風（國際命名： Leepi，寮國提供）則是今天下午2時在日本東南邊海面生成，路徑確定會往東北方移動，且很有機會在未來24小時就減弱為一般低壓，無論對日本天氣或台灣都不會有明顯影響，因此無須過度擔憂麗琵颱風可能的影響。
水氣漸多天氣不穩定 週末注意午後大雷雨
張竣堯指出，週五、週六（9/7）水氣仍多，東半部、南部地區有局部雨，清晨的時候，中部以北地區也有零星短暫雨，其它地區要留意午後雷雨。尤其週五，中南部注意局部大雨；週六，中南部及各地山區注意局部大雨。
週日則因爲台灣東方的低壓帶來水氣，北部及東半部會有局部短暫雨，其它地區則普遍都有午後雷陣雨。張竣堯也提醒，週五在「桃園以北仍有局部攝氏37度以上高溫」，西半部近山區、河谷有局部攝氏36度左右高溫，其它地區高溫落在攝氏33至35度，外出注意防曬、多補充水分，小心中暑。