小心週末天氣！氣象署：午後雷雨擴大　颱風摩羯、麗琵路徑一次看

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▲目前西北太平洋呈現「雙颱共舞」的局面，分別是摩羯颱風和麗琵颱風，對台灣皆無直接影響。（圖／中央氣象署）

▲明（6）日至週末，台灣附近水氣仍多，且受低壓帶影響，午後大雷雨的範圍也比較廣。（圖／中央氣象署）

，中央氣象署預報員張竣堯表示，雖然兩個颱風路徑都遠離台灣，但明（6）日至週末，台灣附近水氣仍多，且受低壓帶影響，午後大雷雨的範圍也比較廣，提醒民眾週末若有安排外出活動，記得準備雨天備案、攜帶雨具。張竣堯說明，摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）今（5）日上午變為強烈颱風，路徑持續往西移動， 離台灣越來越遠，預計將直衝雷州半島至中國海南島一帶，提醒未來幾天計畫前往的民眾，要特別關注颱風動態及影響。麗琵颱風（國際命名： Leepi，寮國提供）則是今天下午2時在日本東南邊海面生成，，無論對日本天氣或台灣都不會有明顯影響，因此無須過度擔憂麗琵颱風可能的影響。張竣堯指出，週五、週六（9/7）水氣仍多，東半部、南部地區有局部雨，清晨的時候，中部以北地區也有零星短暫雨，其它地區要留意午後雷雨。週日則因爲台灣東方的低壓帶來水氣，。張竣堯也提醒，，西半部近山區、河谷有局部攝氏36度左右高溫，其它地區高溫落在攝氏33至35度，外出注意防曬、多補充水分，小心中暑。