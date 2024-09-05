7-11美式10元只有三天！寄杯咖啡買20送20　全家美式、拿鐵買6送6

小心週末天氣！氣象署：午後雷雨擴大　颱風摩羯、麗琵路徑一次看

記者張志浩／綜合報導

▲颱風摩羯、麗琵不會侵襲台灣，但未來3天水氣偏多，午後雷雨範圍較廣。（圖／記者葉政勳攝）
▲颱風摩羯、麗琵不會侵襲台灣，但未來3天水氣偏多，午後雷雨範圍較廣。（圖／記者葉政勳攝）
「摩羯颱風」和「麗琵颱風」都沒有侵襲台灣的疑慮，中央氣象署預報員張竣堯表示，雖然兩個颱風路徑都遠離台灣，但明（6）日至週末，台灣附近水氣仍多，且受低壓帶影響，午後大雷雨的範圍也比較廣，提醒民眾週末若有安排外出活動，記得準備雨天備案、攜帶雨具。

我是廣告 請繼續往下閱讀
摩羯、麗琵「雙颱共舞」　最新路徑出爐

張竣堯說明，摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）今（5）日上午變為強烈颱風，路徑持續往西移動， 離台灣越來越遠，預計將直衝雷州半島至中國海南島一帶，提醒未來幾天計畫前往「海南島、港澳、廣東沿海、廣西、越南北部」的民眾，要特別關注颱風動態及影響。

麗琵颱風（國際命名： Leepi，寮國提供）則是今天下午2時在日本東南邊海面生成，路徑確定會往東北方移動，且很有機會在未來24小時就減弱為一般低壓，無論對日本天氣或台灣都不會有明顯影響，因此無須過度擔憂麗琵颱風可能的影響。

▲目前西北太平洋呈現「雙颱共舞」的局面，分別是摩羯颱風和麗琵颱風。（圖／中央氣象署）
▲目前西北太平洋呈現「雙颱共舞」的局面，分別是摩羯颱風和麗琵颱風，對台灣皆無直接影響。（圖／中央氣象署）
水氣漸多天氣不穩定　週末注意午後大雷雨

張竣堯指出，週五、週六（9/7）水氣仍多，東半部、南部地區有局部雨，清晨的時候，中部以北地區也有零星短暫雨，其它地區要留意午後雷雨。尤其週五，中南部注意局部大雨；週六，中南部及各地山區注意局部大雨。

週日則因爲台灣東方的低壓帶來水氣，北部及東半部會有局部短暫雨，其它地區則普遍都有午後雷陣雨。張竣堯也提醒，週五在「桃園以北仍有局部攝氏37度以上高溫」，西半部近山區、河谷有局部攝氏36度左右高溫，其它地區高溫落在攝氏33至35度，外出注意防曬、多補充水分，小心中暑。

▲明（6）日至週末，台灣附近水氣仍多，且受低壓帶影響，午後大雷雨的範圍也比較廣。（圖／中央氣象署）
▲明（6）日至週末，台灣附近水氣仍多，且受低壓帶影響，午後大雷雨的範圍也比較廣。（圖／中央氣象署）

雙颱共舞！麗琵颱風生成「最新路徑、影響」出爐　下週還有新颱風

香港、澳門天氣危險了！摩羯颱風「罕見的強」　4地區風雨最大

摩羯颱風轉強颱！麗琵、貝碧佳恐雙颱接力　專家揭生成時間、路徑

近65年9月「颱風生成328個」！一圖看路徑大亂鬥：台灣直接不見

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生