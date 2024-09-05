百業競漲 寬心園逆向操作主菜降價15%改套餐為單點

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▲百業競漲，寬心園逆向操作主菜降價15%，改走親民風。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.5)

▲寬心園改變供餐模式，改採單點方式，愛吃什麼點什麼，主菜搭配巧味小饌，品嚐更多元美味。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.5)

▲寬心園推出「台灣特色茶葉」飲品系列，可搭配餐點進行時下流行的「餐茶搭配」Tea Pairing。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.5)

各行各業漲聲響起之際，蔬食領導品牌寬心園「逆向操作」，9日起大幅度調整經營策略，不但推出更具彈性的供餐模式，主菜單價不漲反降價15%，例如單點招牌品項百茹松露飯或奶香蔬菜鍋等，約可省下50元，另搭配多元又可口小菜與飲品，提供消費者全新用餐體驗。寬心園總經理張志遠表示，面對通膨帶來的經濟壓力，消費者外出用餐會更加精打細算。為了更好地滿足顧客需求，寬心園決定調整供餐模式，從以往的「套餐」供應模式，轉變為「單點方式」，愛吃什麼點什麼，將點餐權交付消費者，讓消費者有更多選擇。此次調整經營策略的最大亮點是，推出全新的「巧味小饌」系列小菜，同時完整保留深受顧客喜愛的「寬心/如意/喜悅套餐系列」之主菜，並首度調降主菜單價，以喜悅主菜奶香蔬菜鍋為例，由原價340元調降為290元，降價幅度約達 15%。9日起寬心園不再供應套餐，消費者可以依喜好單點主菜，再自行搭配多達12項的巧味小饌，口味更多元外，更能享受價格親民、自行搭配的用餐體驗。此外，寬心園也全新調整了飲品 menu，特別推出「台灣特 色茶葉」和「漢方草本系列飲品」，為顧客帶來好茶與美食的絕配享受。廚藝總監施建瑋表示，寬心園的新點餐模式9日開跑，如此一來，消費者就可以自由選擇喜愛的菜品，自已掌握消費預算，不再受過去的套餐消費限制。另全新推出的「巧味小饌」系列，多達12款創意小菜，如柚香蕃茄、金磚豆干和雲南大薄片，價格實惠且選擇豐富， 滿足不同食量與口味的顧客需求。同時，深受顧客喜愛的「寬心/如意/喜悅系列」主菜也將保留，包括百花爭艷、百菇松露飯、奶香蔬菜鍋等經典菜色，讓顧客在變化中依然能品嚐到熟悉的美味。創辦人黃瓊瑩表示，為了提供顧客更豐富的飲品選擇，寬心園推出「台灣特色茶葉」飲品系列，可搭配餐點進行時下流行的「餐茶搭配」（Tea Pairing），包括雪山森林白茶、文山包種茶、東方美人茶、三峽碧螺春等多款選擇。另針對不喝茶或擔心影響睡眠的顧客，寬心園也與茗京萃集團合作，推出「漢方草本系列飲品」，包括百草甘、紫蘇飲、月桂人等多元選擇，滿足不同顧客的口味偏好。配合寬心園全新菜單正式上線，寬心園提供新品限時特價優惠，凡點購巧味小饌系列小菜，可享第二道半價優惠，另有新飲品系列的5折優惠折扣。寬心園邀請消費者品嚐全新推出的單點系列，並回味經典主菜以及多元化的飲品選項，為顧客提供更靈活、豐富的用餐體驗。