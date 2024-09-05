柯文哲重開羈押庭　名醫預言結局：出來就是蔣渭水等級

柯文哲遭羈押禁見　民進黨團喊哀矜勿喜「別抹綠法官、鬥臭司法」

記者陳佩君／台北報導

▲柯文哲無保請回遭逆轉成羈押禁見。（圖／記者李政龍攝，2024.09.05）
▲柯文哲無保請回遭逆轉成羈押禁見。（圖／記者李政龍攝，2024.09.05）
台北市前市長柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，經北檢聲押獲無保請回，案經高院撤銷發回，北院今（5）日再度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，此案關鍵在於證據，而非政治，而民進黨會哀矜勿喜，後續讓司法偵辦，讓全案水落石出。

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台北地檢署偵辦京華城案，8月30日展開搜索、行動，檢察官認定柯文哲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄及圖利等罪，聲押禁見；台北地方法院2日裁定柯文哲無保請回，北檢3日提出抗告，台灣高等法院4日撤銷原裁定，發回台北地院更裁，北院下午再度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見。

對此，吳思瑤表示，此案關鍵在於證據，而非政治，沒有人能操控司法，民眾黨也不要操弄民粹，就讓證據說話、尊重法官裁定，不要抹綠法官、鬥臭司法。

吳思瑤提到，台灣是成熟法治國家，尊重司法獨立辦案， 是所有國人應當有的健康認知，民進黨團會哀矜勿喜，後續讓司法偵辦，讓全案水落石出。

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