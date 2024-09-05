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U18亞青／中華隊明大戰日本隊！陽念希、陳睦衡與曾偉喆擇一先發

記者吳政紘/綜合報導

▲U18亞洲青棒錦標賽，「二刀流」的陳睦衡備受國內外球隊關注，未來很可能旅外挑戰日職。（圖／特約記者林柏年攝）
▲U18亞洲青棒錦標賽，「二刀流」的陳睦衡備受國內外球隊關注，未來很可能旅外挑戰日職。（圖／特約記者林柏年攝）
U18亞洲青棒賽「超級循環賽」複賽將於明（6）日展開，地主中華隊明（7）日將首戰日本隊，若中華隊獲勝，就幾乎篤定以全勝晉級冠軍戰，先發投手將由陳睦衡、曾偉喆和陽念希擇一。中華隊總教練吳柏宏表示，今天晚上研究日本隊打者之後，再決定由陳睦衡、曾偉喆或陽念希先發，林鉑濬仍擔任後援，希望不要用到，有機會在冠軍戰先發。

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中華隊有機會全勝晉級　對日本不能鬆懈

由於複賽除了中華隊、日本和韓國，另一隊是實力較弱的菲律賓，因此在各隊都沒有輸給菲律賓狀況下，中華隊若明天擊敗日本，將確定提前晉級冠軍戰。

此外，若中華隊落敗，還要看後天的日韓之戰結果，日本若贏球就和中華隊一起晉級冠軍戰，如果韓國獲勝，中華隊、日、韓戰績可能相同且互有勝敗，將比較「對戰優質率」（TQB）決定晉級球隊。


中華隊主帥吳柏宏表示，目前看起來日本隊打者拉打的攻擊較多，對於外角球的攻擊則比較弱，不過，由於日本隊預賽碰到的投手球速都不快，參考價值比較低，晚上會再看他們在甲子園大會的影片分析。

陳睦衡、曾偉喆和陽念希去年都曾參加U18世界盃，陳睦衡在開幕戰對韓國隊先發5.1局無失分、拿下勝投，只被擊出2支安打，投出7次三振，並飆出生涯最快的152公里球速，曾偉喆和陽念希對泰國隊各投1局，都連飆3次三振。

吳柏宏評估，日本隊先發投手，目前是左投機率比較大，今晚雙方公布先發投手人選給大會之後，到明早還有看影片情蒐，要先了解對方習性再決定。

何謂「對戰優質率（TQB）」？

「對戰優質率」是在循環賽中是決定隊伍排名的重要考量依據，用於處理勝負相同的情況，由於短期賽事中，每場必須分出勝負，不接受和局，因此當出現勝負相同且互有勝負的情況時，將計算對戰優質率來決定排名。

計算對戰優質率時，首先需要確定每一隊的得分率和失分率：

得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數
失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數
最後，「對戰優質率」（TQB）則由得分率與失分率的差值計算而得，即：對戰優質率（TQB） = 得分率 － 失分率

▲U18亞青賽，中華隊中繼投手陽念希，面對泰國隊在2局登板，單局飆出3次三振，且球速更達到151公里。（圖／記者林柏年攝）
▲U18亞青賽，中華隊中繼投手陽念希，面對泰國隊在2局登板，單局飆出3次三振，且球速更達到151公里。（圖／記者林柏年攝）

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