U18亞青／中華隊明大戰日本隊！陽念希、陳睦衡與曾偉喆擇一先發

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▲U18亞青賽，中華隊中繼投手陽念希，面對泰國隊在2局登板，單局飆出3次三振，且球速更達到151公里。（圖／記者林柏年攝）

U18亞洲青棒賽「超級循環賽」複賽將於明（6）日展開，地主中華隊明（7）日將首戰日本隊，若中華隊獲勝，就幾乎篤定以全勝晉級冠軍戰，先發投手將由陳睦衡、曾偉喆和陽念希擇一。由於複賽除了中華隊、日本和韓國，另一隊是實力較弱的菲律賓，因此在各隊都沒有輸給菲律賓狀況下，中華隊若明天擊敗日本，將確定提前晉級冠軍戰。此外，若中華隊落敗，還要看後天的日韓之戰結果，日本若贏球就和中華隊一起晉級冠軍戰，中華隊主帥吳柏宏表示，目前看起來日本隊打者拉打的攻擊較多，對於外角球的攻擊則比較弱，不過，由於日本隊預賽碰到的投手球速都不快，參考價值比較低，晚上會再看他們在甲子園大會的影片分析。吳柏宏評估，日本隊先發投手，目前是左投機率比較大，今晚雙方公布先發投手人選給大會之後，到明早還有看影片情蒐，要先了解對方習性再決定。計算對戰優質率時，首先需要確定每一隊的得分率和失分率：得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數最後，「對戰優質率」（TQB）則由得分率與失分率的差值計算而得，即：對戰優質率（TQB） = 得分率 － 失分率