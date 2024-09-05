柯P上囚車赴土城看守所　警喊話小草：週邊禁集會遊行！

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台北市前市長柯文哲涉京華城貪污案，雖日前法院裁定無保請回，經北檢抗告後今（5）日再度召羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見，稍早上銬押往土城看守所，對此新北市警局土城分局表示，為防止突發治安事故，將管制週邊管制路段，強調依法均為禁止集會遊行區域，並喊話小草和平、理性表達訴求。為因應柯文哲遭押往土城看守所，土城分局表示，為維持看守所週邊安寧秩序，防止突發治安事故，將針對週邊路段進行管制。土城分局指出，台北看守所週邊依法均為禁止集會遊行區域，為維護週邊秩序及交通順暢，晚間6時起將管制立德路部分路段（青雲路至永豐路間），請用路人提前改道行駛，避免耽誤行車時間。土城分局也呼籲，民眾及相關團體應以和平、理性的方式表達意見與訴求，對於集會遊行活動土城分局秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」之立場，守護執法機關人員及被收容人之安全。