短報缺額挨轟！真理、佛光校長下台　文化、大葉人員動向皆成焦點

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文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學爆出短報招生缺額，以致最終回流名額不實，有損考生權益，其中真理大學董事會上個月底率先開除原任校長陳奇銘，接著佛光大學今（5）日回應，校長何卓飛現已請辭。隨著兩校首長皆用實際行動對外表示歉意，也讓文化大學校長王子奇、大葉大學校長方文昌的動向備受關注。《NOWnews今日新聞》記者整理來龍去脈，帶領讀者跟上最新進度。回顧本案，大學分發入學8月15日放榜後才不到1週，文化大學就被校內教授爆料，學校在申請入學等管道的招生缺額，並未如實提報回流至分發入學管道，亦未啟動寄存機制，有損考生權益，後來經由考試入學分發委員會初步比對資料，證實的確短報招生缺額，以致回流名額不實。不料，教育部後來對此展開調查，發現不光文化大學，就連大葉大學、真理大學、佛光大學也有短報缺額的違規行為，教育部政務次長葉丙成8月23日表示，4所大專院校除了將被函文扣減招生名額，之後也會遭以個別情況扣減補助經費與獎補助款等處分，而且負責決策的人員也會被提報至私校諮詢委員會追究行政責任。真理大學董事會8月29日開會決議解聘校長陳奇銘，暫由教務長李宜芳代理校長職務，不會影響校務運作，後續也將成立遴選委員會選出新任校長。另一方面，教育部8月31日表示，初步估算4所大專院校113學年度沒有回流的名額，其中真理大學432名最多、佛光大學276名次之，之後依序則是文化大學93名、大葉大學69名。佛光大學9月5日表示，學校因對教育法規的誤解，造成行政作業認知落差，並非惡意違規，也無欺瞞教育部長官、社會大眾之意，校長何卓飛已向董事會請辭，副校長藍順德也已自行請辭離任，原任招生長王宏升調離現職。文化大學最初僅以「謝謝對本校的關心，將逕向主管機關說明」回應外界，不過隨著真理大學董事會開除校長陳奇銘、佛光大學校長何卓飛請辭，文化大學校長王子奇的動向同樣備受關注，更傳校內師生早已對此相當不滿，認為應該盡早下台以示負責，校方9月5日表示「校長一定會依照程序負起應有之行政責任」。另一方面，大葉大學也在9月5日坦言，學校往年都有如實申報招生缺額，而在接獲教育部來函後已回函說明情況，也將責成檢討，確保未來工作更加嚴謹、避免類似問題再次發生，之後董事也會召開會議討論，目前暫時無法說明具體處理情況。