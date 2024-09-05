吳姍儒9個月孕肚照罕見曝光　粉絲驚呼：終於發現肚子！

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▲吳姍儒曬出近況照，有感而發寫下懷孕心境，因拍攝角度的關係，9個月大的肚子明顯可見，引發粉絲討論。（圖／吳姍儒IG）

▲吳姍儒目前懷孕9個月，不過四肢依舊十分纖細。（圖／吳姍儒IG）

藝人吳姍儒（Sandy）2022年與愛情長跑5年的老公王陽開結婚，去年3月生下兒子「Mason小初一」，今年4月又開心宣布懷上2胎。目前懷孕9個月的她，今（5）日在IG大方曬出正面孕肚照，感慨寫下雞湯文，而照片中孕肚明顯可見，粉絲也直呼：「終於發現肚子了！」吳姍儒今日在IG發貼出多張生活照，有感而發寫下：「我現在追求什麼？或許，我現在最喜歡的就是從容吧！非常珍惜終於、難得、竟然會出現在我身上的這個形容詞。」照片中吳姍儒身穿粉紅色細肩帶睡衣，露出淺淺微笑站在鏡子前自拍，畫面洋溢著幸福氛圍。而其中1張照片，她穿著白色無袖上衣，也許是拍攝角度的關係，9個月的孕肚又圓又大，相當明顯。貼文曝光後，粉絲們紛紛留言關心吳姍儒懷孕的狀況：「Sandy的肚肚愈來愈大了，感覺睡覺會很難入睡」、「辛苦了，祝順產」、「最漂亮的媽咪」、「智慧與美貌兼具的女子」、「終於發現肚子了！」而日前吳姍儒在社群分享自己穿著背心長洋裝的照片，雖然洋裝寬鬆，但她露出的手臂依舊超級纖細，側身時肚子僅微微凸起，令外界難以相信她已經懷胎9個月，因此也十分好奇她的預產期在何時，而吳姍儒也透過限動幽默回覆：「我的預產期是隨時。」