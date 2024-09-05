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柯文哲遭羈押禁見！呂秋遠揭關鍵9主因：看來「這3人」已經指控了

記者潘毅／綜合報導

▲柯文哲無保請回遭逆轉成羈押禁見。（圖／記者李政龍攝，2024.09.05）
▲柯文哲無保請回遭逆轉成羈押禁見。（圖／記者李政龍攝，2024.09.05）
民眾黨主席柯文哲，被指控在台北市長任內涉及京華城弊案，今（5）日北院裁定柯文哲羈押禁見，外界也開始關注案件後續發展。對此，知名律師呂秋遠也發文點出關鍵9主因，並認為「有3人」已經指控了柯文哲。

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▲知名律師呂秋遠回想到韓國曾經發生的「N號房事件」，感嘆「付錢上車」的人也是加害者，卻無法可管。（圖／NOWnews資料照）
▲知名律師呂秋遠針對柯文哲遭羈押一事發表看法。（圖／NOWnews資料照）

律師呂秋遠表示，北院會裁定柯文哲收押禁見，主要有可能原因：

1.柯文哲對於檢察官指控的部分事實不否認。共犯跟證人的證詞，對他不利。
2.柯文哲明知京華城的容積率過高，違反法律規定，但是仍然執意要做，他並沒有不知情的狀況。法官認為這件事很明顯。
3.他這麼做，至少讓沈慶京拿到不法利益兩百多億，至少觸犯了圖利罪，嫌疑很重大。
4.目前看來，到底是只有圖利沈慶京，沒有收錢；還是有收錢辦事，還是不確定，這要等檢察官繼續偵辦。
5.柯文哲有承認部分事實，但以後還是可能翻供，甚至與證人串供。
6.柯文哲不承認的部分，跟沈慶京、應曉薇、彭振聲所說的，並不一樣，看來他們三個人已經指控了柯文哲。
7.圖利罪，至少要判五年；如果是貪污罪，更可能無期徒刑，柯文哲為了躲避這種結果，有可能會串供。
8.保證金沒用，因為沒辦法避免柯文哲跟其他人串供。
9.這件案件很有可能不只是圖利（現在至少是圖利），有可能甚至是貪污，這件事，讓沈慶京拿到不法所得二百多億，影響社會很重大。
10.阿北，再見，羈押禁見。

不過呂秋遠也說目前還沒確定，阿北還有一次抗告的機會。

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