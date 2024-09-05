高雄首場國際觀光推介會在韓國　新高雄人安芝儇到場助陣

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲觀光局長高閔琳（右）及新聞局長項賓和（左）共同邀請新高雄人安芝儇（中）助陣行銷高雄。（圖／高市府觀光局提供）

▲高雄觀光推廣會來賓大合照。（圖／高市府觀光局提供）

高市府觀光局今年首場高雄國際觀光推介會，4日在韓國首爾米利托比亞飯店盛大舉行，邀請「新高雄人」安芝儇前來助陣，以親身經歷說明高雄旅遊友善且豐富好玩。現場湧入超過百名來自韓國觀光旅遊業者代表，藉此次活動重新認識高雄。高市府觀光局長高閔琳表示，此次行銷主軸選用韓國最高搜尋旅遊熱度的單字「가성비」（音近「卡勝比」，意思為「高CP值」）作為行銷口號，透過各項經濟實惠又好吃好玩、高CP值的旅遊優惠方案，爭取韓國遊客「旅行台灣，首選高雄｣。韓國甜心也是新高雄人安芝儇應邀出席本次推介會，為高雄觀光隊助陣，以「大家好，我是高雄人安芝儇！」進行開場，她表示能在韓國代表高雄發聲，向大家介紹高雄，備感光榮。並以六合夜市為例，許多店家招牌都有韓文並能簡易韓文對話，逛夜市時相當方便，說明高雄對於韓國的朋友是座旅遊友善城市，且高雄美食美景眾多，例如壽山情人觀景台可媲美首爾南山塔的夜景。推介會上，高閔琳表示，目前高雄直飛韓國首爾仁川、金浦以及釜山共計37個航班，僅需2.5小時即可返高雄與韓國，十月份又將迎來更多航班；高雄擁有便捷的交通與陸空海空、水上遊憩運具，同時整合交通景點與票券、非常好用的「高雄好玩卡」（Kaohsiung fun pass）等。觀光局說明，高雄擁有海納百川的國際美食、各式精彩節慶活動、充沛的住宿量能及多元族群的人文風情等，絕對是可以滿足韓國朋友各種旅遊需求的最佳旅遊目的地。「旅行台灣、首選高雄」，誠摯歡迎韓國旅客，選擇高雄作為造訪台灣的第一站，親身體驗高雄人的無比熱情、濃厚的人情味！更多活動資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。