《青島君很壞》新劇看點！魚乾女戀愛麻煩、需要獨處　觀眾：我懂

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▲渡邊翔太（右）與中村杏上演「契約戀愛」，超甜互動創收視紀錄。（圖／KKTV）

▲中村杏自爆私下也是魚乾女，因為長太兇常被誤會。（圖／KKTV）

▲渡邊翔太一天拍太多心動場景，直呼害羞到「要冒煙了」。（圖／KKTV）

日本電視劇《青島君很壞》由Snow Man成員渡邊翔太、中村杏主演，開播以來的各種花式開撩心動情節，收穫不少觀眾，在日本創下收視率紀錄，成為本季的黑馬劇。不只演員本人與角色很有共鳴，女主角雪乃因為少了獨處時光而漸漸露出疲態的情節，也引起觀眾很大的迴響，紛紛表示：「不是不喜歡和別人在一起，而是獨處的時間很重要，這點我懂！」、「被對方告知因為加班無法見面時，會有『太好了！』的心情，這種情況一定會發生」。《青島君很壞》改編自在網路瀏覽次數超過1億3000萬次的人氣漫畫，故事講述覺得談戀愛麻煩、很享受獨處時光的單身「魚乾女」葛木雪乃（中村杏 飾），與認為自己不需要戀愛的「絕食男」青島瑞樹（渡邊翔太 飾），因契約戀愛所開始的戀愛故事。本劇首集在網路播放次數創下同時段戲劇歷年來的最高紀錄，第2集開始更是拿下日本OTT平台TVer綜合排行榜第一名，播放次數累積突破1500萬。渡邊翔太、中村杏在劇中火花滿滿，私下互動也相當可愛。因為2人是首度共演，渡邊翔太透露，他一直覺得中村杏酷酷的，在見面前他特地做了打招呼的「作戰練習」，沒想到實際見面後，中村杏「鬆弛感十足」的對他說：「早安！」讓他有種鬆了一口氣的感覺。中村杏對此表示確實很常被人這樣誤認，但其實自己是想到什麼就說什麼的直腸子類型，在電視上看到渡邊翔太時，也覺得他是同類型的人，認識之後也落實了這個想法。中村杏談到飾演的角色葛木雪乃「努力工作，但也重視並享受獨處時間」有很大的共鳴，自嘲回到家完全就是「魚乾女」，連要不要洗毛巾都想偷懶。而雪乃陷入思考婚姻與未來人生的狀態，也讓她心有戚戚焉。渡邊翔太則自認是「胡鬧系男子」，因為老是愛開玩笑，或在人家講話時於背後做鬼臉等，常被Snow Man的成員們唸：「不要再鬧了！」聊到戀愛觀，渡邊翔太在現實生活中比起戀愛，更喜歡和朋友們一起聊天玩樂，「對女性心思不太了解的這點跟青島有點像。」渡邊翔太已經忘記戀愛這件事，對於另一半的年齡，他屬於「年上派」，喜歡做事情俐落爽快的女性，更笑說自己在工作上是比較被關照的一方，有時候反而想被這樣的女強人念兩句。中村杏則是年上、年下都可以，但如果是姐弟戀，會比較在意對方的想法、以及對方父母會怎麼想等。編 劇：關惠理香、吉井ユウ（原作）導 演：金井純一、藤澤浩和主 演：中村杏（飾演：葛木雪乃）渡邊翔太（飾演：青島瑞樹）戶塚純貴（飾演：谷崎真司）秋元真夏（飾演：木村里香）伊藤修子（飾演：田村珠代）小林涼子（飾演：鈴木貴子）木村多江（飾演：坂本久美）矢田亞希子（飾演：篠原玲子）播出日：2024年7月6日 － 9月14日集數：9收看：KKTV（每週日更新）