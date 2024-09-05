美元回落！新台幣強升1.17角亞幣排第四　升最多的是這貨幣

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在台股反攻及美元走弱之下，亞洲主要貨幣兌美元也彈升，新台幣兌美元今（5）日也勁揚了1.17角，終場收32.071元。不過，根據央行統計，新台幣單日升值0.36%，在亞洲主要貨幣中僅排第四，升最多的是日圓快1%。美國聯準會（Fed）公布的褐皮書經濟狀況調查當中提到，由於雇主對需求和不確定經濟前景的擔憂，在徵才時變得更加謹慎，求職者找工作困難度提高。美國勞動部也公布調查，指出7月的職缺數降至3年半來最低，顯示勞動力市場放緩跡象，市場重燃9月可能降息2碼的希望， 美債殖利率及美元指數雙雙回落，新台幣兌美元匯率也扭轉近日頹勢，盤中一度升至32.06元，終場收32.071元，強升1.17角。不過，根據央行統計，以台北外匯經紀公司下午4時收盤時的價格來看，美元指數下跌了0.38%，新台幣今日單日升值0.36%，在亞洲主要貨幣中僅排第四，升最多的是日圓0.95%，再來是越南盾升0.44%，再來是韓元升0.40%，新加坡幣升了0.28%，人民幣也升了0.17%。