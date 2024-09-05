柯文哲還有救？黃揚明：北院裁定藏bug　是律師團抗告的天賜良機

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭檢調搜索、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地院今（5）日更裁，裁定柯文哲羈押禁見。資深媒體人黃揚明說，北院裁定有一個小Bug，這一點，對柯文哲律師團而言，是提抗告的天賜良機。
黃揚明說，基本上，目前外界及北院初次裁定對北市府給京華城的「違法」容積，是都委會通過的容積獎勵20％（560%→672％），而不是最終的容積獎勵20％加上京華城自購的容積轉移30％，合計共增50％的容積率全數違法（560％→840％）。
不過黃揚明引述媒體報導，「如果以京華城改建的京華廣場來計算，京華廣場基地面積約4986坪，原先560%容積率，若不加計其他獎勵，可蓋樓地板約27,900坪，提高到840%後，可蓋到約41,800坪，多出約13,000坪，若一坪賣200萬元，金額超過200億元。」
黃揚明認為，這也就是說，超過200億元的利益，是針對560％→840％的這一塊來估算。但是，因為北院今天裁定中提及「致使共犯沈OO之京華城一案，獲不法利益二百餘億元」、「因本案為貪污犯行，造成共犯沈OO在京華城一案即獲有二百餘億元之不法利益」。可見法官是認為整個容積增加都是「不法利益」。這對柯文哲律師團而言，是提抗告的天賜良機。
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不過黃揚明引述媒體報導，「如果以京華城改建的京華廣場來計算，京華廣場基地面積約4986坪，原先560%容積率，若不加計其他獎勵，可蓋樓地板約27,900坪，提高到840%後，可蓋到約41,800坪，多出約13,000坪，若一坪賣200萬元，金額超過200億元。」
黃揚明認為，這也就是說，超過200億元的利益，是針對560％→840％的這一塊來估算。但是，因為北院今天裁定中提及「致使共犯沈OO之京華城一案，獲不法利益二百餘億元」、「因本案為貪污犯行，造成共犯沈OO在京華城一案即獲有二百餘億元之不法利益」。可見法官是認為整個容積增加都是「不法利益」。這對柯文哲律師團而言，是提抗告的天賜良機。
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