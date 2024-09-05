IVE新歌撞名aespa陷爭議！旋律被挖「疑似採樣」坂本龍一作品

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▲aespa（圖左）與IVE（圖右）的團體風格截然不同，但作為同世代女團，所吸引的粉絲族群卻差不多，因此「撞名」一事還是令aespa的粉絲相當不滿。（圖／aespa_official、ivestarship IG）

▲針對與坂本龍一的代表作〈Merry Christmas , Mr.Lawrence〉相似一事，IVE的粉絲出面解釋〈Supernova Love〉應該只是採樣而非抄襲，但仍然難以平息流言蜚語。（圖／IVE X）

由Rei、Gaeul、張員瑛、安俞真、Leeseo、Liz所組成的韓國新生代女團IVE，自2021年出道後憑藉〈LOVE DIVE〉一曲拿下音樂排行榜年度冠軍，一躍成為當紅的一線女團。昨（4）日連續兩天在日本東京巨蛋展開了世界巡迴演唱會《SHOW WHAT I HAVE》東京場，並發表了最新歌曲〈Supernova Love〉不料卻捲入「撞名」的爭議中，歌名與同世代女團aespa的最新單曲〈Supernova〉雷同，旋律更是和日本音樂大師坂本龍一的代表作極為相似，影片流出後也掀起了多方熱議。SM娛樂的最新女團aespa近日剛以新單曲〈Supernova〉回歸，洗腦的旋律也在TikTok上掀起舞蹈挑戰的熱潮。豈料，前腳aespa才剛出〈Supernova〉，後腳IVE就在演唱會上推出了一首〈Supernova Love〉，即使曲風完全不同，但歌名卻極為相似，依然引起兩方粉絲的激辯。aespa走的是視覺系的冷豔AI女團路線，曲風大多是充滿衝擊感、鼓點的魔性歌曲，IVE正好相反，走的是如同希臘神話仙女般的奇幻風格，歌曲也是偏向柔和的洗腦空靈系，但作為同世代女團，在所吸引的粉絲族群差不多的狀況下，還是令aespa的粉絲相當不滿，甚至開始有「IVE抄aespa」的聲音。雖說，IVE的〈Supernova Love〉與aespa的〈Supernova〉只是歌名相像，但在旋律的方面，卻被踢爆說與日本音樂大師坂本龍一的代表作〈Merry Christmas , Mr.Lawrence〉極為雷同，IVE在演唱會時演唱的影片流傳出來後不少鄉民也贊同：「這是DJ版本的〈Merry Christmas , Mr.Lawrence〉吧？」、「Starship（IVE所屬經紀公司）能不能好好對IVE？成員這麼好公司著麼爛，一直給IVE敗路人緣」、「聽完感覺坂本龍一都要被氣活了」、「我的畢業論文就這樣東拼西湊」。雖然IVE的粉絲出面緩頰，解釋〈Supernova Love〉應該不是抄襲，而是採樣而已，但仍然無法平息流言蜚語，Starship娛樂目前為止也尚未回應。