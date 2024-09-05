柯文哲遭羈押！律師林智群直言沒什麼好高興：素人參政被現實打醒

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城案容積率案，北院今（5）日下午2點第2度召開羈押庭，裁定結果逆轉為羈押禁見，律師林智群對此發文表示「阿北被押，其實沒什麼好高興的！」直言這代表「素人參政，最後還是倒在財團的誘惑下」。林智群在臉書粉絲專頁上「林智群律師（klaw） 」表示，一個素人，2014年出來參政，大家都對他寄予厚望，他也誓言要挑戰財團勢力。過了10年，這個素人跑去跟財團老闆吃飯唱歌，還跟財團利益扯不斷。「這不是他一個人的悲哀，我們這代人10年來的南柯一夢，終究還是被現實打醒了」。林智群說「阿北羈押禁見，律師還可以抗告，如果高等法院裁定駁回確定，阿北會被押兩個月」，可是一般情況下，只要羈押原因沒消失，就會一直續押，通常會押到起訴，甚至一審判決出來至少抓一年時間為止，所以明年底之前，柯文哲可能要跟大家暫時告別。林智群也在看完北院羈押裁定內容後，認為檢察官第一次開庭時，放著圖利罪不強調，太急於主攻收賄罪。結果只能拿出100多萬元的不明金流，跟京華城200億元的利益差太多，最後導致「開庭前嚇死人，開庭笑死人，收賄罪部分沒辦法說服法官，連穩穩的圖利罪也沒被採納」，其實光是圖利罪就是5年以上重罪，不需要硬加法條，特別是相關金流無法證明的情況下，一直主張收賄罪，很難被法官買單。林智群說，到了第二次開庭，檢察官改主打圖利罪，最後法官就以圖利罪羈押柯文哲，「結論就是，開庭時不能太貪心，先丟有把握的牌，沒把握的牌，日後證據收集充分後再戰。」