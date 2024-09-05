柯文哲羈押禁見！黃國昌臉色凝重？四叉貓截圖洩一抹「謎樣微笑」

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民眾黨主席柯文哲今（5）遭裁定羈押禁見，將搭囚車送往台北看守所。阿北出事時，民眾黨立院黨團總召黃國昌正在上直播節目，傳「臉色凝重」突然離去，稱要回黨部開會。不過，才因捲入小草挑樓稱要消失7天的網紅四叉貓，今天還是忍不住出手，曬出黃國昌第一時間反應截圖，只見他面露一抹謎樣微笑，網友虧說：「暗爽在心裡！」檢廉持續偵辦京華城案，目前包含威京集團主席沈慶京、國民黨籍北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民，以及台北前副市長彭振聲都已收押禁見。今下午5時，黃國昌接受《POP大國民》專訪直播，下午5時15分結果出爐，確定柯文哲遭羈押禁見，只見黃國昌當下低頭滑手機確認消息，主持人錢怡君問說：「有訊息了？」黃國昌回說：「對！收押禁見。」表示要先去開會，起身離去。媒體形容，黃國昌表情凝重。不過，四叉貓稍早卻在臉書曬出黃國昌第一時間截圖，只見黃國昌臉上掛著一抹謎樣微笑，四叉貓虧說「野豬騎士本人面色十分凝重」，截圖火速引爆討論，民進黨基隆市議員張之豪留言笑說：「真摯情感，溢於言表。」、網友紛紛虧說「靠北，他也太開心了」、「阿北雞鴨，國蔥登雞」、「代理主席落袋了」。