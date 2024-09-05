央行買匯阻升！8月外資匯底5790.58億美元創新高　

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中央銀行公布今（2024）年8月底我國外匯存底金額達5790.58億美元，較7月大增73.18億美元，也創下歷史新高，除外匯存底投資運用收益、美元走弱之外，還有就是央行出手買匯調查，以維持外匯市秩序。央行外匯局長蔡烱民指出，8月適逢孳息大月，加上主要貨幣對美元都呈升值，8月中旬匯市有幾天供需比較失衡，因此，央行也有進場買匯，這3大因素對外匯存底都是正貢獻，也推升外匯存底再創新高。至於各國外匯存底表現，根據央行統計，中國3兆2564億美元，穩居冠軍，第2名為日本1兆698億美元，第3名為瑞士8019億美元，台灣超車印度、以5790.58億美元居第4，第5名為印度5976億美元。蔡烱民也提到，匯市主要反映國際匯市變化，今日外資在台股賣超，新台幣匯率升幅較大，主要是美國公布經濟數據表現較差，就業市場確實走緩，不過，整體來看仍存在一定經濟動能，短期內看不到明顯衰退，預期美國聯準會（Fed）9月應會降息，只是降多少的問題，市場預期降息1碼機率略大於2碼。至於近來外資在台股賣超較多是否影響匯市？蔡烱民認為，不會只看1天的影響，要拉長時間觀察，外資若賣超或收到股利後匯出，也可能透過遠匯交割因應，對新台幣匯市影響相對減弱。根據金管會統計，8月外資仍外資淨匯入14.17億美元，不過，央行統計考量外資獲配股利與盈餘匯出數，外資股利和盈餘匯出約50億美元，因此，央行統計外資8月呈淨匯出40億美元。央行今日也公布8月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8113億美元，約當外匯存底140%，月增3個百分點。