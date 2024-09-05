2位「國防部長」首度合體！顧立雄相見歡張育成　為富邦悍將開球

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將近期陷入5連敗，戰績持續下探，國防部長顧立雄以及富邦集團董事長蔡明忠，也參與賽前喊話，為球隊提振士氣。（圖／富邦悍將提供）

2位「國防部長」首度合體！富邦悍將原訂在7月27日的大巨蛋賽事，邀請國防部長顧立雄開球，和富邦球星張育成合體，進行2位「國防部長」的相見歡，不過顧立雄為視察颱風賑災，臨時取消行程。富邦球團日前於7月27日、28日，在台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」，特別穿上「強襲迷彩」主題球衣，並打算邀請正牌國防部長顧立雄，跟陣中有「國防部長」綽號的球星張育成，來一場相見歡，並合力為富邦開球。然而，當時恰逢颱風凱米災情，顧立雄為了視察颱風賑災，因此臨時取消行程，由儀隊隊長少校林肯民開球。