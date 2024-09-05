品嘗秋蟹正當時 「大祥」現撈鮮活螃蟹料理老饕大推

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▲台中市大祥海鮮燒鵝餐廳現撈鮮活螃蟹，每一隻都是肉質肥美滿滿蟹膏，（圖／記者金武鳳攝，2024.9.5)

▲來大祥吃螃蟹大餐，絕對不能錯過大祥的超人氣美食「螃蟹砂鍋粥」。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.5)

時序入秋，又逢品嚐螃蟹時節。台中市大祥海鮮燒鵝餐廳的螃蟹料理，被老饕列為超好吃等級；現撈鮮活螃蟹，每一隻都是肉質肥美滿滿蟹膏，再加上招牌燒鵝及螃蟹砂鍋粥，爆表的海味鮮度，讓台北客饞到包車南下，只為吃一頓螃蟹大餐。每逢秋天，大祥的螃蟹季都會吸引大批饕客上門。老饕都知道沙公吃肉沙母吃膏，秋蟹肉質肥美細緻，蟹膏滿滿，正是品嚐好時節。大祥老闆葉祥忠表示，大祥螃蟹季主要供應沙公、沙母和紅蟳三種，其中沙公、沙母都是一斤以上，清蒸、蒜香或避風塘口味等，料理方式有多種，絕對可以滿足客人挑剔的嘴。葉祥忠指出，新鮮就好吃，大祥的螃蟹都是現撈鮮活的，以沙公為例，肉質肥美，口感細緻紮實，入口鮮甜滿滿海味，只有一個「讚」字可形容。阿祥師最推荐蒜香沙公，一斤以上的沙公，蟹螯超大隻，阿祥師用生兩種蒜頭及xo醬蒸粉絲，粉絲吸滿沙公精華湯汁，超美滋味不遜鮮甜蟹肉。來大祥吃螃蟹大餐，絕對不能錯過大祥的超人氣美食「螃蟹砂鍋粥」，蟹膏融入海鮮粥，鮮味滿滿外，用大骨湯慢慢熬煮的粥，再加入鮮蝦和紅蟳，吃的時候，摻加阿祥師自己炒的xo醬，爆表美味讓一名台北客每每饞到專程包車南下，只為這一味。大祥老闆葉祥忠入行30多年，擅長台菜、川菜和廣東菜等，所以大祥菜色多，除了海鮮外，還有燒鵝等多樣人氣菜可以選擇，可以吃巧也可以吃飽，是家庭聚餐或企業宴客好選擇。尤以燒鵝非吃不可，採用新鮮鵝肉塞入中藥醃製3天，再反淋上白醋和麥芽燒烤，工序繁複，上桌晶亮色澤讓人垂涎。入口皮薄肉嫩，單吃就香氣四溢，沾上特調梅醬，風味別具。