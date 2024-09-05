柯文哲遭羈押！律師揭北院打臉他對京華城「不知情」：證據很不利

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台北地柯文哲涉嫌圖利京華城案，北院今裁定羈押禁見。員育法律事務所律師張方俞表示，北院認為柯文哲明知增加京華城一案的容積率是違背法令，還執意決行，等於打臉柯文哲過去主張都交給專業、自己不知情的說法；雖柯文哲還有抗告的機會，但證據實在對於柯不利。張方俞指出，從高院撤銷發回的理由中，引用檢方在抗告中新提出證人邵琇佩的證詞，加上共犯彭振聲後來翻供、朱亞虎的證詞，高院認定認定柯文哲不僅知情，還積極介入京華城案，形勢上已對柯文哲非常不利。張方俞說，北院今日裁定遵循高院的見解，認為柯文哲明知增加京華城一案的容積率是違背法令，還執意決行，讓共犯沈慶京獲不法利益200億餘元，涉犯貪污圖利罪的犯罪嫌疑重大，等於再次打臉柯文哲主張都交給專業、自己不知情的說法。張方俞指出，為了避免柯文哲之後翻供，而且因為柯文哲的說法與共犯沈慶京、應曉薇、彭振聲等人供詞也不一樣，如果只是交保的話，無法有效防止柯文哲與本案共犯或證人勾串，且本案圖利共犯沈慶京200餘億元之不法利益，影響社會層面深遠，無法以具保等方式替代，所以裁定羈押禁見。張方俞補充，當然柯文哲還有抗告的機會，但因本案證據實在對於柯不利，台北地院也依高等法院發回意旨做成本次裁定，所以預測再度發回的機率不高。