雷理莎「脊椎滑脫」壓迫神經　無奈放棄奧運資格賽吐真實心情

職業跑者台灣田徑選手，34歲的雷理莎，
擁有法日混血亮眼外表，被譽為馬拉松女神， 姊姊是女星雷艾美，雷理莎登上公視節目《誰來晚餐15》，分享近年積極備戰爭取2024巴黎奧運 門票的經過，在爭取巴黎奧運資格賽的大邱馬拉松中，無奈因舊傷復發， 椎弓解離導致椎弓滑脫壓迫到神經，不得不棄賽讓她無緣角逐奧運。
雷理莎搶巴黎奧運門票失利 被迫停下腳步
在餐桌上聊起這段經歷，
雷理莎表示其實在比賽中決定停下腳步的那一刻， 心情並沒有太糾結：「因為當下我沒辦法糾結， 因為如果是肌肉怎麼樣，也許還可以硬撐，但是我那是神經問題，這是我選拔奧運的最後一場，我要給自己交代，但是被迫不行。」
雖然結果令人惋惜，
但雷理莎抱持著相當正面的想法， 她在節目中與受訪家庭分享自己很喜歡的一句話「既然都跌倒了， 你就在地上看看有沒有什麼寶藏可以去撿」，她表示：「 也許我需要這些養分，才有辦法有足夠的條件， 去達到我想去的地方，如果我沒有經過這些失敗， 沒有學到這個東西，也許我到不了這裡。」
帶領兒子培養興趣 想放棄時樂觀面對
雷理莎育有8歲兒子Eddie，不過兒子沒有太喜歡跑步，雷理莎認為，
小孩要能培養自己的興趣是一件很重要的事， 並不會堅持他走跟自己一樣的道路。提到育兒觀念， 雷理莎認為只要孩子想做什麼，最好都能讓他去嘗試看看。
但萬一碰到孩子三分鐘熱度時，她也有一套跟孩子溝通的辦法：「假如小朋友自己說想放棄、不想做了，這時可以就跟他說好，
沒問題你可以放棄，但是你要選在你的好日子放棄， 不可以選在你狀態不好時候放棄，因為這樣代表你放棄的， 是你不知道這件事情是不是你想要的。」
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在餐桌上聊起這段經歷，
雖然結果令人惋惜，
帶領兒子培養興趣 想放棄時樂觀面對
雷理莎育有8歲兒子Eddie，不過兒子沒有太喜歡跑步，雷理莎認為，
但萬一碰到孩子三分鐘熱度時，她也有一套跟孩子溝通的辦法：「假如小朋友自己說想放棄、不想做了，這時可以就跟他說好，