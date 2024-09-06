雷理莎「脊椎滑脫」壓迫神經　無奈放棄奧運資格賽吐真實心情

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▲雷理莎的兒子沒有很喜歡跑步，但她也不會逼小孩一定要走跟她一樣的路。（圖／公視提供）

職業跑者台灣田徑選手，34歲的雷理莎，擁有法日混血亮眼外表，被譽為馬拉松女神，姊姊是女星雷艾美，雷理莎登上公視節目《誰來晚餐15》，分享近年積極備戰爭取2024巴黎奧運門票的經過，在爭取巴黎奧運資格賽的大邱馬拉松中，無奈因舊傷復發，椎弓解離導致椎弓滑脫壓迫到神經，不得不棄賽讓她無緣角逐奧運。在餐桌上聊起這段經歷，雷理莎表示其實在比賽中決定停下腳步的那一刻，心情並沒有太糾結：「因為當下我沒辦法糾結，因為如果是肌肉怎麼樣，也許還可以硬撐，但是我那是神經問題，這是我選拔奧運的最後一場，我要給自己交代，但是被迫不行。」雖然結果令人惋惜，但雷理莎抱持著相當正面的想法，她在節目中與受訪家庭分享自己很喜歡的一句話「既然都跌倒了，你就在地上看看有沒有什麼寶藏可以去撿」，她表示：「也許我需要這些養分，才有辦法有足夠的條件，去達到我想去的地方，如果我沒有經過這些失敗，沒有學到這個東西，也許我到不了這裡。」雷理莎育有8歲兒子Eddie，不過兒子沒有太喜歡跑步，雷理莎認為，小孩要能培養自己的興趣是一件很重要的事，並不會堅持他走跟自己一樣的道路。提到育兒觀念，雷理莎認為只要孩子想做什麼，最好都能讓他去嘗試看看。但萬一碰到孩子三分鐘熱度時，她也有一套跟孩子溝通的辦法：「假如小朋友自己說想放棄、不想做了，這時可以就跟他說好，沒問題