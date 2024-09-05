流浪拉拉想要上學！路邊狂奔追狗狗校車　牠迎暖心結局：謝謝老師

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▲韋倫沿路在校車旁狂奔，持續試圖上車。（圖／取自日托中心臉書）

▲韋倫順利找到新主人，也成為狗狗學校的學生。（圖／取自日托中心臉書）

流浪的孩子因為努力而獲得了幸福！美國一間狗狗日間托育學校，每天都會派校車到狗狗學生家門前載牠們到校，怎料某天卻突然出現一隻沒有主人的拉布拉多，看見車上好多狗狗同學，就沿路奔跑跟車，沒想到此舉卻讓牠的狗生迎來暖心結局。位於喬治亞州的「Keller Creek French Bulldogs & Boarding/Grooming for all pets」就是類似狗狗學校的日間托育機構，每天早上都會有專用校車到狗狗學生家裡接送。在今年7月中旬，照常開在固定路線的校車，突然有隻陌生的拉不拉多犬，想趁亂上車，由於無法判定牠接種疫苗及健康狀況，為了保護車上的狗狗們，日托中心老師只能制止牠上車。但狗狗就一路瘋狂追車，於是學校也將影片放上網路後，結果引出在地人解釋牠的故事。據了解，這隻拉不拉多的名字叫「韋倫」（Waylon），是沒人照顧的流浪狗，雖然先前曾有好心人餵食牠，但仍一直流浪在街頭。而韋倫一路追著校車的畫面，也讓一位女網友Sadie感到不捨，於是決定前往當地找到韋倫，直接將牠收編成家人，並帶牠去打疫苗看醫生，還幫牠報名送進Keller Creek日托中心，讓他成為狗狗學生的一份子。隨後日托中心也發出了「韋倫」成為狗狗學生後，開心坐在其他狗狗旁邊露出燦笑的模樣，看著鏡頭彷彿在說「謝謝老師」，暖心的結局也讓大批網友狂讚，「要好好上課哦！韋倫」、「看牠的笑容真的好感動」、「謝謝好心人改變牠的狗生」。