小港指標案「清景麟國家公園」上樑

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▲林聰麟指出，南台灣國際大門「高雄國際機場」近期由官方正式宣佈斥資880億興建「全新航廈」計劃，預見成為桃園機場之後的第二大「國際航空城」，改變高雄的全新天際線、反轉台灣的新國門印象。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.05）

小港指標案「清景麟‧國家公園」今(5)日舉辦上樑典禮。清景麟集團創辦人林聰麟表示，目前該案銷售率達8成，從開案每坪2字頭，目前最高已賣到36萬元，已經漲了二至三成，創下區段新高。而相較於嘉義已經見到4字頭，他認為，小港未來補漲行情可期。林聰麟指出，南台灣國際大門「高雄國際機場」近期由官方正式宣佈斥資880億興建「全新航廈」計劃，預計於2032年一期完工，並以2045年時國際線、國內線的加總運量1650萬人次為目標。各界相當看好藉由新航廈落成，吸引更多國際航線，促進高雄產業投資、觀光發展加上既有捷運整合、聯外交通轉乘，周邊商業、旅宿、購物與餐飲等機能設施，預見成為桃園機場之後的第二大「國際航空城」，改變高雄的全新天際線、反轉台灣的新國門印象。「清景麟‧國家公園」基地約有2,180坪，樓高17層、地下4層，以景觀2-3房的產品規劃，共590戶(含14戶店面)，屬於大型社區。採用日本古蹟國寶指定品牌「住友制震」之大樓住宅，加上多樣國際建材配備，營造豪宅級精品美學生活。此外，正面3萬坪小港森林公園首席第一排，擁有無可取代的絕佳視野、永恆棟距等絕佳優勢。同時首創黑卡秘書駐點社區之尊榮服務與管理，讓客戶從購屋到入住，都能享受到貴賓般的貼心待遇。具體服務項目包括：台南、高雄共8家「米其林星級餐廳」私人預約代訂服務、節慶花禮預定直送府上、商務車機場接駁預定、或五星級管家居家清潔服務預約等。為住戶的日常生活貼心設想、細膩感動。