台北羽球公開賽／爆冷！金牌男雙麟洋配16強吞敗　最後一舞留遺憾

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台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟今（5）日在2024超級300系列台北羽球公開賽，「麟洋配」李洋／王齊麟拿下奧運羽球男雙二連霸後，成為全民英雄，而李洋也宣布即將退役，兩人最後合拍參加台北羽球公開賽，未料提前踢到鐵板，在16強就止敗。首局李洋／王齊麟展現絕佳默契，尤其在6平時拉出一波6：1的攻勢，搶得先機。第二局楊博涵／劉廣珩則在14：12時連拿4分，也順利拿下6個局末點，扳回一城。關鍵第三局上演戲劇性結局，雙方一路糾纏，在比賽中段戰成14、15、17、20四度平手。