台北羽球公開賽／爆冷！金牌男雙麟洋配16強吞敗　最後一舞留遺憾

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟今（5）日在2024超級300系列台北羽球公開賽，16強賽碰上楊博涵／劉廣珩，雙方激戰三局最終21：15、15：21、20：22爆冷擊敗巴黎奧運金牌組合「麟洋配」，挺進8強。
「麟洋配」李洋／王齊麟拿下奧運羽球男雙二連霸後，成為全民英雄，而李洋也宣布即將退役，兩人最後合拍參加台北羽球公開賽，未料提前踢到鐵板，在16強就止敗。
首局李洋／王齊麟展現絕佳默契，尤其在6平時拉出一波6：1的攻勢，搶得先機。未料楊博涵／劉廣珩也非省油的燈，在比賽中段連拿5分，將戰局扳成13平。不過「麟洋配」很快回穩，一波7：1的反擊，取得多達6個局末點，拔得頭籌。
第二局楊博涵／劉廣珩則在14：12時連拿4分，也順利拿下6個局末點，扳回一城。
關鍵第三局上演戲劇性結局，雙方一路糾纏，在比賽中段戰成14、15、17、20四度平手。而兩屆奧運金牌「麟洋配」在關鍵時刻嚴重失常，不僅浪費兩個賽末點，最終連丟4分，將勝利拱手讓人。
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首局李洋／王齊麟展現絕佳默契，尤其在6平時拉出一波6：1的攻勢，搶得先機。未料楊博涵／劉廣珩也非省油的燈，在比賽中段連拿5分，將戰局扳成13平。不過「麟洋配」很快回穩，一波7：1的反擊，取得多達6個局末點，拔得頭籌。
第二局楊博涵／劉廣珩則在14：12時連拿4分，也順利拿下6個局末點，扳回一城。
關鍵第三局上演戲劇性結局，雙方一路糾纏，在比賽中段戰成14、15、17、20四度平手。而兩屆奧運金牌「麟洋配」在關鍵時刻嚴重失常，不僅浪費兩個賽末點，最終連丟4分，將勝利拱手讓人。