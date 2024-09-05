柯文哲羈押禁見！民眾黨喊「容積率合法」　蔣市府說話了

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲被控在台北市長任內京華城弊案中涉嫌收賄、圖利，高等法院4日撤銷台北地院將他無保請回的裁定，北院今（5）日下午2時正式召開羈押庭，5點15分出爐法官裁定柯文哲羈押禁見，並禁止接見通信。針對民眾黨在新聞稿中指出京華城之容積蔣市府認為乎「合宜性、公益性、對價性、適法性」，北市府回應表示，京華城辦理過程，符合都市計劃法之程序，惟是否適法將尊重法院的判定。民眾黨在柯文哲遭羈押後發布新聞稿表示，關於京華城之容積係由都市計畫審議委員會以「共識決審議」，並非由時任台北市長柯文哲一人所決行；且台北市都發局於蔣萬安市長任內(2024.1.24﹚，亦曾發布新聞稿，說明京華城容積率變更合乎「合宜性、公益性、對價性、適法性」，本次法官如何認定柯文哲「明知違法卻執意為之」？裁定如何服眾？！民眾黨指出，在本次法院裁定中，不見任何期約賄賂之事證、更無坊間所盛傳之「不法金流」存在，法官諭令卻表明相關事證「仍有待偵查檢察官依調查所獲之具體證據查明」，如此單憑揣測就入人於罪，扣柯文哲以「涉犯圖利罪犯罪」嫌疑重大之罪名，已對司法之嚴謹與公正性，構成嚴峻挑戰。對此，台北市政府回應表示，市府查看京華城辦理過程，符合都市計劃法之程序，惟是否適法將尊重法院的判定。