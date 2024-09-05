柯文哲被上銬帶走！館長臉書被網友灌爆：原來是預告阿北會被押啊

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▲「館長」陳之漢多次發聲挺柯文哲。（圖／資料照）

▲柯文哲羈押禁見後，許多網友跑到「館長」陳之漢的臉書留言。（圖／飆捍FB）

前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，台北地方法院今（5）日下午5點15分裁定柯文哲羈押禁見，並禁止接見通信，柯文哲被上銬帶上囚車前往土城看守所的畫面，引來各界專注；力挺柯文哲的網紅「館長」陳之漢，日前曾說「如果阿北再被押，一定會打一通電話撂百萬人」，如今隨著柯文哲羈押禁見，「館長」的臉書也被灌爆：「原來是在預告阿北會被押啊！」柯文哲京華城弊案，法院結果於2日凌晨出爐，裁定彭振聲羈押禁見、柯文哲無保請回，曾在北檢力挺柯文哲的「館長」陳之漢，表示始終相信柯文哲不是會貪汙的人，更強調自己不是威脅，但若再押柯文哲的話，將會打電話號召比這次多10倍、百倍的人到場，「下次絕對號召，我不是在開玩笑」。如今柯文哲被上銬帶走，「館長」雖然沒有更新發文，但他的臉書則被網友留言灌爆：「大家都等你的電話呢」、「什麼時候要衝？」、「原來是在預告阿北會被押啊！」、「阿館等你發號司令城下一聚」、「館長大哥我在等你電話啊！」、「館長我在等電話」、「等著看你的百萬大軍」。有網友也貼心提醒，如果「館長」陳之漢要搞示威遊行，要注意行為是否違法，以免觸法吃上牢飯、被罰錢。