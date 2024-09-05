柯文哲遭羈押禁見！陳智菡疑眼眶泛紅、黃瀞瑩快閃不回應

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民眾黨主席柯文哲被控在台北市長任內京華城弊案中涉嫌收賄、圖利，高等法院昨日撤銷台北地院將他無保請回的裁定，北院今（5）日下午2時正式召開羈押庭，5點15分出爐法官裁定柯文哲羈押禁見，並禁止接見通信。針對柯文哲遭羈押，民眾黨部分黨公職支持捍衛柯文哲清白，但也有人不願回應。民眾黨中央黨部晚間中央緊急應變小組緊急開會。民眾黨立委林國成受訪表示，其實大家還是團結一致，比較恐怖就是綠色新黨國司法打壓非常可怕，希望台灣人民看得很清楚，「台灣民眾黨不會被打倒，我們確實按部就班，捍衛主席清白。」立委吳春城痛批，沒有具體事證是揣測憑空想像，先押人再找證據。市議員黃瀞瑩則是不回應，快步離開中央黨部。民眾黨立院黨團主任陳智菡疑似眼眶泛紅，不回應媒體追問快速上樓。民眾黨在柯文哲遭收押後，釋出柯文哲預錄影片，柯文哲在影片中向支持者喊話，照顧好自己 就是對他最好的幫忙，請大家認真過每一天、快樂過每一天。對此，民眾黨新聞部主任吳怡萱表示，影片是今天早上錄影的，這幾天有很多小草反應，對支持者焦慮能理解，柯文哲也覺得應該要跟支持者說說話，希望小草努力過好每一天。