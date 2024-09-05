昔稱柯P羈押要烙人！館長今沒要衝　直播曝原因「來取笑我承受」

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台北市前市長柯文哲涉京華城貪污案，雖日前法院裁定無保請回，經北檢抗告後今（5）日再度召羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見，網紅「館長」陳之漢日前曾稱若柯被羈押絕對烙百倍人到場，稍早開直播表示，柯文哲預錄影片希望大家別為他勞民傷財，不要造成社會紛擾，加上民眾黨也沒有通知，「既然他老人家都這麼說了」，自己也是在心裡祝福他，「要來笑我承受，給你笑」。館長日前稱若柯文哲遭羈押將烙百倍人聲援，而柯文哲今遭羈押禁見，館長臉書也遭洗評是否要衝了。晚間館長開直播訴說自己心情，痛批判決是政治迫害，稱羈押的理由真的很瞎，沒有柯文哲犯罪證據，政治介入太明顯，更用輿論洗掉大家對柯文哲的信任。至於大家關心是否烙人，館長稱當初講的百倍人一定會號召，但是柯文哲沒有這個意思，民眾黨也沒有通知要這麼做，柯希望大家別為了他勞民傷財，大家不爽他知道，很想去抗爭他知道，但柯文哲預錄的影片就是不希望大家造成社會紛擾，要好好過日子。館長說，柯文哲本人都這麼說了，民眾黨也沒有指示，意指目前沒有要烙人，「要來笑我承受。給你笑」。強調這是長期抗戰，柯文哲希望大家好好上班，不希望勞師動眾，「他老人家都這麼說了，我只能在心裡祝福他」。