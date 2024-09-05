柯文哲裁定羈押！UBER司機看新聞哽咽落淚　知名網紅卻笑了

民眾黨主席柯文哲被控在京華城弊案中涉嫌收賄、圖利，高等法院4日撤銷台北地院將他無保請回的裁定，北院今（5）日裁定柯文哲羈押禁見，消息一出，立刻在網路上掀起熱烈討論，專門針砭政治時事的知名網紅八炯也分享自己當下正在搭UBER，司機當場落淚，反而他忍不住笑出來，兩人的情緒形成巨大反差。
UBER司機看柯文哲新聞哽咽 八炯當場笑出來
八炯時常在youtube頻道分享對政治立場的想法，也不時會曬出自己的日常生活，其中頻道「攝徒日記Fun TV」更是擁有95萬訂閱者，柯文哲貪汙風波引發全台關注，八炯也不時會分享自己的看法，他透露自己搭UBER時，司機正在看柯文哲被收押的新聞，「結果他竟然哽咽哭了，然後我笑了。」一番話引來超過8千人按讚。
柯文哲透過預錄影片喊話支持者 網路風向兩極
柯文哲也在threads上傳一段影片，表示這是他在早上先預錄好給大家的，他向支持者喊話，「大家好，我知道大家都非常關心我的狀況，不好意思讓大家擔心了，其實你們照顧好自己，就是對我最好的幫忙。請大家認真過每一天、快樂過每一天，心存善念、盡力而為，讓我們繼續努力。」
讓不少粉絲紛紛直呼，「柯文哲一個那麼善良的人，一個白的人能講成黑的」、「綠色恐怖…司法已死」、「以前耳聞白色恐怖，現在親眼見證綠色恐怖」、「我不是柯粉，也追了這部大戲好幾個禮拜，但當他被羈押時我高興不起來。」然而也有網友質疑，「誰幫你發的？」、「我也哭了，沒想到柯文哲騙大家騙這麼久！」
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八炯時常在youtube頻道分享對政治立場的想法，也不時會曬出自己的日常生活，其中頻道「攝徒日記Fun TV」更是擁有95萬訂閱者，柯文哲貪汙風波引發全台關注，八炯也不時會分享自己的看法，他透露自己搭UBER時，司機正在看柯文哲被收押的新聞，「結果他竟然哽咽哭了，然後我笑了。」一番話引來超過8千人按讚。
柯文哲透過預錄影片喊話支持者 網路風向兩極
柯文哲也在threads上傳一段影片，表示這是他在早上先預錄好給大家的，他向支持者喊話，「大家好，我知道大家都非常關心我的狀況，不好意思讓大家擔心了，其實你們照顧好自己，就是對我最好的幫忙。請大家認真過每一天、快樂過每一天，心存善念、盡力而為，讓我們繼續努力。」
讓不少粉絲紛紛直呼，「柯文哲一個那麼善良的人，一個白的人能講成黑的」、「綠色恐怖…司法已死」、「以前耳聞白色恐怖，現在親眼見證綠色恐怖」、「我不是柯粉，也追了這部大戲好幾個禮拜，但當他被羈押時我高興不起來。」然而也有網友質疑，「誰幫你發的？」、「我也哭了，沒想到柯文哲騙大家騙這麼久！」