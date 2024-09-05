柯文哲裁定羈押！UBER司機看新聞哽咽落淚　知名網紅卻笑了

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▲專門針砭政治時事的知名網紅八炯也分享自己得知柯文哲遭羈押的心情。（圖／八炯IG）

▲民眾黨主席柯文哲遭羈押，透過預錄影片向支持者喊話。（圖／翻攝自柯文哲threads）

民眾黨主席柯文哲被控在京華城弊案中涉嫌收賄、圖利，高等法院4日撤銷台北地院將他無保請回的裁定，北院今（5）日裁定柯文哲羈押禁見，消息一出，立刻在網路上掀起熱烈討論，專門針砭政治時事的知名網紅八炯也分享自己當下正在搭UBER，司機當場落淚，反而他忍不住笑出來，兩人的情緒形成巨大反差。八炯時常在youtube頻道分享對政治立場的想法，也不時會曬出自己的日常生活，其中頻道「攝徒日記Fun TV」更是擁有95萬訂閱者，柯文哲貪汙風波引發全台關注，八炯也不時會分享自己的看法，他透露自己搭UBER時，司機正在看柯文哲被收押的新聞，「結果他竟然哽咽哭了，然後我笑了。」一番話引來超過8千人按讚。柯文哲也在threads上傳一段影片，表示這是他在早上先預錄好給大家的，他向支持者喊話，「大家好，我知道大家都非常關心我的狀況，不好意思讓大家擔心了，其實你們照顧好自己，就是對我最好的幫忙。請大家認真過每一天、快樂過每一天，心存善念、盡力而為，讓我們繼續努力。」讓不少粉絲紛紛直呼，「柯文哲一個那麼善良的人，一個白的人能講成黑的」、「綠色恐怖…司法已死」、「以前耳聞白色恐怖，現在親眼見證綠色恐怖」、「我不是柯粉，也追了這部大戲好幾個禮拜，但當他被羈押時我高興不起來。」然而也有網友質疑，「誰幫你發的？」、「我也哭了，沒想到柯文哲騙大家騙這麼久！」