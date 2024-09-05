獨／喊話影片開庭前律師拍的！柯文哲蓄積小草能量打長期戰

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯文哲的喊話影片和以往有很大不同，因為是臨時由律師以手機代為拍攝。（圖／翻攝柯文哲臉書，2024,09.05）

民眾黨今天晚間7點多釋出黨主席柯文哲喊話影片，外界議論難道柯文哲早知會被羈押？其實長達16秒的影片，是今天下午柯文哲走進北院、開聲押庭前由律師協助錄製，當時民眾黨的盤算，是柯文哲可能拒絕重金交保，為了穩住小草們情緒，臨時請柯文哲錄一段講話，怎知裁定結果竟是羈押禁見，部分黨內幹部甚至悲憤到哭出來。柯文哲今（5）日傍晚5點多遭北院裁押，晚間6點移往土城看守所、7點15分在臉書粉絲頁發出影片，短短15秒畫面柯文哲一如往常，氣定神閒的說「大家好，我知道大家都非常關心我的狀況，不好意思讓大家擔心了，其實你們照顧好自己，就是對我最好的幫忙，請大家認真過每一天、快樂過每一天 ，心存善念、盡力而為，讓我們繼續努力。」許多小草看到後爆哭，柯黑則懷疑，柯文哲早知在劫難逃，才預錄影片向支持者喊話。事實上錄影片是幕僚臨時的決定，早在第一次聲押庭前，柯文哲就定出「拒絕重金交保」的策略，2日凌晨無保請回是第一次意外，今天裁押則是第二次意外。下午有幹部嗅出風向似乎不對，懷疑法官可能裁定重金交保，當時柯文哲已在等待開庭，接觸不到黨主席的幕僚，於是請律師幫忙錄一段談話，好讓柯文哲一旦拒絕重金交保時，幕僚們能暫時安撫住小草。當時的考量，是司法案件曠日廢時，民眾黨是小黨，沒實力與財力長期激情，因此必須由柯文哲出面，呼籲小草理性面對，未料裁定結果並非重金交保，而是羈押禁見。