富邦悍將又寫慘澹紀錄！0：5不敵味全龍　追平新莊史上最多連敗數

富邦悍將又寫慘澹紀錄！中職今（5）日僅有一場賽事，由富邦悍將在新莊球場迎迎戰近日戰績突飛猛進的味全龍，賽前在新莊球場累積達到5連敗，距離史上主場最長連敗紀錄，僅有1場之差。本場面對味全先發鋼龍，富邦打線遲遲打不下分數，而捕手豊暐在2局上發生的重大傳球失誤，也讓味全單局攻下3分，並在4局靠著安打再添下2分，最終富邦就以0：5不敵味全，吞下近期6連敗，同時追平主場最長的6連敗紀錄。
豊暐雙殺傳球失誤 味全先馳得點
班恩首局就遭遇一、三壘有人狀況，但在關鍵時刻三振蔣少宏，安全下莊。1局下，輪到鋼龍陷入得點圈危機，結果也靠著三振張育成，以及雙殺打，快速化解危機。
2局上，味全發動安打攻勢佔據滿壘，李凱威敲出軟弱內野滾地球，王苡丞接起後傳向本壘，原有機會完成雙殺，結果捕手豊暐發生暴傳失誤，讓味全再跑回1分，張政禹接著成功執行突襲短打，2局結束，味全3：0富邦。
張政禹長打建功 富邦打線未開張
味全在4局上再度發動攻勢，張政禹在壘上有人情況，敲出右外野的三壘安打，為球隊再添1分，郭天信也敲出帶有1分打點的中外野高飛犧牲打，味全取得5：0領先。
富邦在6局下靠著連續2次保送，攻上一、二壘，孔念恩揮空遭到三振，富邦錯失得分機會。味全雖然後半段沒有攻下分數，但富邦面對近期回穩的味全「鐵牛棚」，則是多次攻佔得點圈，最終都鎩羽而歸，無奈以0：5輸球，味全則收下最近的6連勝，獨居全聯盟戰績第2。
富邦先發班恩主投4局，丟掉3分自責失分，吞下加入中職後的第2敗。富邦自2017年認養新莊球場以來，球場的史上最長連敗紀錄就是6場，過去總共發生過5次，分別為包括2018年1次、2021年1次、2022年2次與2023年1次，今晚又再增加1次紀錄。
我是廣告 請繼續往下閱讀
班恩首局就遭遇一、三壘有人狀況，但在關鍵時刻三振蔣少宏，安全下莊。1局下，輪到鋼龍陷入得點圈危機，結果也靠著三振張育成，以及雙殺打，快速化解危機。
2局上，味全發動安打攻勢佔據滿壘，李凱威敲出軟弱內野滾地球，王苡丞接起後傳向本壘，原有機會完成雙殺，結果捕手豊暐發生暴傳失誤，讓味全再跑回1分，張政禹接著成功執行突襲短打，2局結束，味全3：0富邦。
張政禹長打建功 富邦打線未開張
味全在4局上再度發動攻勢，張政禹在壘上有人情況，敲出右外野的三壘安打，為球隊再添1分，郭天信也敲出帶有1分打點的中外野高飛犧牲打，味全取得5：0領先。
富邦在6局下靠著連續2次保送，攻上一、二壘，孔念恩揮空遭到三振，富邦錯失得分機會。味全雖然後半段沒有攻下分數，但富邦面對近期回穩的味全「鐵牛棚」，則是多次攻佔得點圈，最終都鎩羽而歸，無奈以0：5輸球，味全則收下最近的6連勝，獨居全聯盟戰績第2。
富邦先發班恩主投4局，丟掉3分自責失分，吞下加入中職後的第2敗。富邦自2017年認養新莊球場以來，球場的史上最長連敗紀錄就是6場，過去總共發生過5次，分別為包括2018年1次、2021年1次、2022年2次與2023年1次，今晚又再增加1次紀錄。