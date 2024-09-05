富邦悍將又寫慘澹紀錄！0：5不敵味全龍　追平新莊史上最多連敗數

我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將又寫慘澹紀錄！中職今（5）日僅有一場賽事，由富邦悍將在新莊球場迎迎戰近日戰績突飛猛進的味全龍，賽前在新莊球場累積達到5連敗，距離史上主場最長連敗紀錄，僅有1場之差。本場面對味全先發鋼龍，富邦打線遲遲打不下分數，而班恩首局就遭遇一、三壘有人狀況，但在關鍵時刻三振蔣少宏，安全下莊。1局下，輪到鋼龍陷入得點圈危機，結果也靠著三振張育成，以及雙殺打，快速化解危機。2局上，味全發動安打攻勢佔據滿壘，味全在4局上再度發動攻勢，張政禹在壘上有人情況，敲出右外野的三壘安打，為球隊再添1分，郭天信也敲出帶有1分打點的中外野高飛犧牲打，味全取得5：0領先。富邦在6局下靠著連續2次保送，攻上一、二壘，孔念恩揮空遭到三振，富邦錯失得分機會。富邦先發班恩主投4局，丟掉3分自責失分，吞下加入中職後的第2敗。