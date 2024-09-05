義大皇家酒店「品味專屬婚禮」逾80道精緻料理自由選

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▲喜宴料理由義大皇家酒店中餐行政總主廚林凱親自領軍，設計一系列的特色美食。（圖／記者陳美嘉攝）

為了滿足新人們對完美婚禮的憧憬，義大皇家酒店推出別具匠心的「品味專屬婚禮」喜宴專案，喜宴料理由義大皇家酒店中餐行政總主廚林凱親自領軍，設計一系列的特色美食，超過80道的精緻料理，讓每對新人都能根據自己的喜好、婚禮主題和賓客需求，自由選擇喜愛之菜色，打造專屬自己的獨特婚禮。主廚林凱表示，「品味專屬婚禮」喜宴專案每一道菜色都是經過精心設計，不僅在視覺上讓人驚艷，更在味覺上帶來難以忘懷的美味，為新人和賓客創造出既美好又難忘的婚禮回憶也是飯店此次專案的目標。行銷公關協理丁柏偉表示，此次專案不同於以往的傳統喜宴，打破了提供固定料理的宴客方式，讓新人能夠依照個人的飲食習慣和喜好選擇宴客料理，為新人們提供前所未有的選擇自由，真正實現個性化的婚禮體驗。主廚林凱為此次專案精心打造多道全新獨創料理，包括結合主廚拿手粵式風格的經典羹湯「港式佛跳牆」、新穎創意料理「川味椒麻香妃鮑魚」、秘藏風味的「皇家香蒜戰斧豬」、主食「櫻花蝦干貝米糕」、甜點「京式驢打滾」等，每道都為賓客們的味蕾帶來驚喜與滿足。「品味專屬婚禮」喜宴專案自即日起開放預訂，優惠價每桌只要19,888元起，一成服務費另計，並附贈新鮮果汁暢飲與每桌紅酒2瓶。凡訂席滿10桌以上，還可享有每桌新鮮果汁、紅酒暢飲，並附贈兼具日式與歐式雙風格的景緻和洋式套房一晚及試菜8折優惠。