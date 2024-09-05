發揮化合物半導體及光學專長　英政府率團來SEMICON談半導體商機

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2024年國際半導體展（SEMICON）今（5）日進入第2天，各國都選在本次展覽國家設置國家館秀肌肉。英國國家館今年2次派團參展，更是本次展覽規模第三大的國家館，希望透過自身化合物半導體及光學專長，與台灣探索合作契機。英國在化合物半導體、研發及光電技術方面處於領先地位，而英國大量投入通訊技術，從英格蘭、威爾斯、蘇格蘭至北愛爾蘭，整個都遍布光纖模組、電波、衛星、數據中心及5G研發聚落。本次共有24家企業來台參展，比去年的19家更多。其中的亮點產業包括專注於安全情報、網路情報的「Gorilla technology」、生產奈米晶體INFIQ量子點的「Quantum Science」及半導體製造設備的「Thermco Systems」。另外，英國館也帶來許多新創公司，企圖與台灣合作成為「獨角獸企業」。這中間包括專精於脈衝雷射蝕的「Advancete」、擁有可提升AI及大數據運算速度高速記憶體架構的「Blueshift Memory」，以及專攻半導體設計解決方案的「KuasaSemi」。昨（4）日參加SEMICON英國館開幕式時，英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）表示，英國將發揮在半導體供應鏈的世界級專業知識，為英國與台灣未來的合作鋪路，「英國與台灣在半導體領域擁有互補的優勢，是理所當然的合作夥伴。」英國國家科技顧問史密斯博士（Dr Dave Smith）說，台灣無疑是先進半導體製造的火車頭，也是英國持續加大半導體合作的優先市場之一。他更提到，英國在三個領域擁有戰略優勢，包括領先世界的研發與創新體系、開放的市場，以及科技生態系。