楊博涵、劉廣珩報冷擊敗麟洋配一戰成名！首度合拍就拿國際賽亞軍

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▲楊博涵（右）與劉廣珩爆冷擊敗灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，晉級八強。（圖／記者廖聿偉攝）

全新組合楊博涵原本和盧敬堯組成知名的「楊肉盧」組合，男雙世界排名曾一度衝到第10名，不過兩人在今年的印尼公開賽結束後拆夥，而楊博涵一度打算放棄打球，轉行賣重機。不過楊博涵合作金庫學弟劉廣珩身上逐漸找到熱情，本場比賽楊博涵／劉廣珩又再度寫下驚奇！「麟洋配」在奧運奪金後狀況正好，而我們也是新的組合，能獲勝有點意外。」