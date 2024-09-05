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楊博涵、劉廣珩報冷擊敗麟洋配一戰成名！首度合拍就拿國際賽亞軍

記者廖聿偉/台北報導

▲楊博涵與新搭檔劉廣珩爆冷擊敗灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟。（圖／資料照）
▲楊博涵與新搭檔劉廣珩爆冷擊敗灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟。（圖／資料照）
全新組合楊博涵／劉廣珩在台北羽球公開賽打出名堂，在男雙16強爆冷擊敗台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，賽後劉廣珩直言，「從來沒有想過會贏！」

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楊博涵原本和盧敬堯組成知名的「楊肉盧」組合，男雙世界排名曾一度衝到第10名，不過兩人在今年的印尼公開賽結束後拆夥，而楊博涵一度打算放棄打球，轉行賣重機。

不過楊博涵合作金庫學弟劉廣珩身上逐漸找到熱情，兩人首度合拍就在美國羽球公開賽一鳴驚人，一路闖入決賽，拿下亞軍，世界排名也大幅上升。

▲楊博涵（右）與劉廣珩爆冷擊敗灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，晉級八強。（圖／記者廖聿偉攝）
▲楊博涵（右）與劉廣珩爆冷擊敗灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，晉級八強。（圖／記者廖聿偉攝）
爆冷擊敗「麟洋配」　

本場比賽楊博涵／劉廣珩又再度寫下驚奇！碰上兩屆奧運金牌「麟洋配」李洋／王齊麟，在決勝第三局頂住壓力，連續化解2個賽末點，連拿4分反敗為勝，也送給「麟洋配」滿滿的遺憾。

賽後楊博涵說，「生涯在國際賽從未打敗過王齊麟，印象中已經至少6、7連敗。「麟洋配」在奧運奪金後狀況正好，而我們也是新的組合，能獲勝有點意外。」

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