北院裁定大逆轉！柯文哲從無保請回變羈押禁見　律師曝背後原因

記者何哲欣／台北報導

▲柯文哲涉京華城案，從無保請回變成羈押禁見。（圖／記者朱永強攝影）
▲柯文哲涉京華城案，從無保請回變成羈押禁見。（圖／記者朱永強攝影）
民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭檢調搜索、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地院今（5）日更裁，裁定柯文哲羈押禁見。柯文哲從無保請回大逆轉變羈押禁見，律師林智群分析，檢察官第一次太貪心，想攻收賄罪，無法說服法官。

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林智群在臉書說，檢察官第一次開庭時，放著圖利罪不強調，太急於主攻收賄罪。結果只能拿出100多萬元的不明金流，跟京華城200億元的利益差太多，開庭前嚇死人，開庭笑死人，收賄罪部分沒辦法說服法官，連穩穩的圖利罪也沒被採納。

林智群說，其實光是圖利罪就是5年以上重罪，不需要硬加法條，特別是相關金流無法證明的情況下，一直主張收賄罪，很難被法官買單。所以第二次開庭，檢察官改主打圖利罪，最後法官就以圖利罪羈押阿北。

林智群說，結論就是，開庭時不能太貪心，先丟有把握的牌，沒把握的牌，日後證據收集充分後再戰。



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