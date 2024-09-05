柯文哲重開羈押庭　名醫預言結局：出來就是蔣渭水等級

館長曝柯文哲心情平靜、叮嚀別抗爭　但最掛心一件事

記者陳威叡／台北報導

▲柯文哲遭羈押後館長致電給黃國昌，提及柯文哲心情很平靜，覺得自己這次一定會被羈押，最擔心的是第三勢力會消失。（圖／記者葉政勳攝）
▲柯文哲遭羈押後館長致電給黃國昌，提及柯文哲心情很平靜，覺得自己這次一定會被羈押，最擔心的是第三勢力會消失。（圖／記者葉政勳攝）
台北市前市長柯文哲涉京華城貪污案，經北檢抗告後今（5）日再度召羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見，並上銬遭押至土城看守所。對此網紅「館長」陳之漢開直播痛批是政治迫害，政治介入太明顯，更用輿論洗掉大家對柯文哲的信任。直播過程中也與立委黃國昌通話，並向支持者轉述，柯文哲認為這次一定會被羈押，心情上很平靜，千叮萬囑要大家別抗爭、遊行，大家好好上班，黨公職各司其職，好好為人民做事，但最掛心的是「不能讓第三勢力消失！」

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對於柯文哲遭羈押，館長晚間也開直播訴說自己心情，痛批判決是政治迫害，稱羈押的理由真的很瞎，沒有柯文哲犯罪證據，政治介入太明顯，更用輿論洗掉大家對柯文哲的信任。

直播過程中館長也與黃國昌通話，結束後轉述柯文哲的情況，稱柯心情很平靜，因為早認為這次一定會被收押，千叮萬囑大家別為了他做短期的抗爭、遊行，希望大家好好上班，而民眾黨公職各司其職，好好為人民做事。

館長也轉述，柯文哲最擔心的是「不能讓第三勢力消失」，也深信自己沒有犯罪、沒有貪污，一定是無罪，會持續面對民進黨的政治迫害。

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