柯文哲原定參演舞台劇《倒垃圾》　劇團宣布：即刻起受理全額退票

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭檢調搜索、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地院今（5）日更裁，裁定柯文哲羈押禁見。柯文哲原本擔任特別演員，14日、15日要到台中參與音樂劇《倒垃圾》演出，如今也恐難成行。全民大劇團公告，即起受理全額退票。
全民大劇團5日傍晚在臉書緊急公告，《倒垃圾》特別演出演員柯文哲，因故無法參與台中場演出。若因為柯文哲而購票的觀眾，即刻起受理全額退票事宜！也請繼續支持我們的創作！
根據官網介紹，《倒垃圾》的演員有賴佩霞、夏宇童、倪安東、呂紹齊、王鏡冠、賴盈螢(辣子)、潘偉凡，特別演出是柯文哲，內容是關於「一個老社區即將都更，主事都更的敬文被迫回家，面對捨不得搬家的哥哥敬豪，總招爛桃花的蕾蕾搬進社區，意外認識「情聖」貝多芬，又搞砸工作的雪莉，成為固執的應老師搬家幫手，草莓族和退休族的戰爭即將爆炸……」
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根據官網介紹，《倒垃圾》的演員有賴佩霞、夏宇童、倪安東、呂紹齊、王鏡冠、賴盈螢(辣子)、潘偉凡，特別演出是柯文哲，內容是關於「一個老社區即將都更，主事都更的敬文被迫回家，面對捨不得搬家的哥哥敬豪，總招爛桃花的蕾蕾搬進社區，意外認識「情聖」貝多芬，又搞砸工作的雪莉，成為固執的應老師搬家幫手，草莓族和退休族的戰爭即將爆炸……」
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