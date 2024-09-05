女兒無預警送加護病房！康康工作趕不回家　無助喊：最累的是心累

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▲康康在節目中透露，曾一個月嗜酒破百萬。（圖／TVBS提供）

▲康康近期為演唱會備戰進行炎夏特訓，保持最佳狀態。（圖／TVBS提供）

男星康康同時身兼主持、歌手、演員等多重身分，長期忙碌工作讓他常常感到身心俱疲，他日前在節目中分享，某次在高雄錄製廣播節目時，突然接到來自老婆的電話，得知孩子因意外被送進加護病房，讓身在高雄卻心繫家人的康康感到非常無力，表示當時工作又多又累，但卻怎麼樣都睡不著，不禁感嘆：「人最累的是『心累』！」康康《11點熱吵店》透露，年輕時因同時主持多個節目，工作壓力大到無法排解，只能靠喝酒紓壓，最高花費紀錄曾一個月喝到1百萬，主持人Melody一聽不禁嚇喊：「肝都發黑壞掉了！」曾因健康問題差點中風的康康，如今對自己的健康更加重視，為了老婆與小孩，也開始懂得保養身體，除了每天跑步運動，健康狀態也有賴於保健品。此外，近日正全力籌備演唱會的康康，不僅在音樂和表演上全力以赴，連身體狀態也不敢鬆懈，即使在炎炎夏日中，依然每天堅持穿著長袖長褲，進行5公里的跑步特訓，康康笑言：「以前跑完5公里會覺得有點累，甚至有點勉強，但現在精神超級好，好像根本沒跑過一樣！」事實上，康康4月才透露，他先前投資的副業慘賠200萬，已經在過年前悄悄收攤，自己的財產都在太太名下，就連通告費也會全數交給老婆，因為過去一個月能賺到500萬，他到處借朋友錢，讓他十分後悔，「那個年代這樣過日子不知道要幹嘛。」他現在月收最高才50萬，先前卻被演唱會主辦單位騙500萬，當時還在打官司，經濟壓力不小。