柯文哲重開羈押庭　名醫預言結局：出來就是蔣渭水等級

柯文哲遭羈押禁見！黃國昌批：民眾黨與多數台灣人民無法接受

記者呂炯昌／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，立委黃國昌批無法接受。（圖／記者林調遜攝，2024.09.05）
▲民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，立委黃國昌批無法接受。（圖／記者林調遜攝，2024.09.05）
前台北市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積弊案，北院今（5）日二度召開羈押庭，結果呈現大逆轉，由前次無保請回變為羈押禁見。民眾黨立委黃國昌晚間回應表示，這個結果不只他們，多數台灣人民也不能接受。

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柯文哲遭裁定羈押，移送台北看守所後，民眾黨中央緊急應變小組緊急開會，黃國昌在會後受訪表示，今天晚上中央緊急應變小組開了會，這個結果不只民眾黨不能接受，對非常多台灣人民而言，大家都不能接受，最重要如同柯文哲交代這是長期抗戰，不僅是為了柯文哲清白，而是對抗威權體制對民主法治造成的傷害，明天早上中央緊急應變小組會舉行擴大會議，下一步階段會採取行動會再以記者會方式再跟大家說明報告。

媒體追問柯文哲有裁示過沙盤推演嗎？黃國昌說，柯文哲對自己面臨的追殺瞭然於胸，他一直交代他們在自己的工作崗位上把工作做好，把自己的戰力發揮到最大，才不會辜負支持者的期待和託付。

黃國昌說，針對今天五點聲明內容都是中央小組應變成員一致同意才發出，明天早上會召開擴大會議，邀請所有立委、中評委，針對接下來行動達成共識後，會再以記者會方式跟大家說明。

媒體問是否與「館長」陳之漢通電話？黃國昌說，剛才通話謝謝他支持、對黨的幫助，依照柯文哲的指示與接下來的行動，明天擴大會議後再跟大家報告。


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