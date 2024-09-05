柯文哲遭羈押禁見！黃國昌批：民眾黨與多數台灣人民無法接受

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前台北市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積弊案，北院今（5）日二度召開羈押庭，結果呈現大逆轉，由前次無保請回變為羈押禁見。民眾黨立委黃國昌晚間回應表示，這個結果不只他們，多數台灣人民也不能接受。柯文哲遭裁定羈押，移送台北看守所後，民眾黨中央緊急應變小組緊急開會，黃國昌在會後受訪表示，今天晚上中央緊急應變小組開了會，這個結果不只民眾黨不能接受，對非常多台灣人民而言，大家都不能接受，最重要如同柯文哲交代這是長期抗戰，不僅是為了柯文哲清白，而是對抗威權體制對民主法治造成的傷害，明天早上中央緊急應變小組會舉行擴大會議，下一步階段會採取行動會再以記者會方式再跟大家說明報告。媒體追問柯文哲有裁示過沙盤推演嗎？黃國昌說，柯文哲對自己面臨的追殺瞭然於胸，他一直交代他們在自己的工作崗位上把工作做好，把自己的戰力發揮到最大，才不會辜負支持者的期待和託付。黃國昌說，針對今天五點聲明內容都是中央小組應變成員一致同意才發出，明天早上會召開擴大會議，邀請所有立委、中評委，針對接下來行動達成共識後，會再以記者會方式跟大家說明。媒體問是否與「館長」陳之漢通電話？黃國昌說，剛才通話謝謝他支持、對黨的幫助，依照柯文哲的指示與接下來的行動，明天擴大會議後再跟大家報告。