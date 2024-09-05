他堅信阿北不會有事！喊話柯文哲放棄抗告　羈押當考察往2028邁進

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭檢調搜索、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地院今（5）日更裁，大逆轉裁定柯文哲羈押禁見。挺柯名醫沈政男說，北院法官見解差太多，更裁法官直接認定柯文哲有罪，柯文哲乾脆放棄抗告，代表一種對司法的抗議。
沈政男在臉書說，更裁法官有些假會，裁定前說「新事證不採納」，結果涉案事實完全一樣，裁定結果卻南轅北轍，顯然就是法官的心證，變異度太大，還打臉先前裁定法官全憑主觀判斷、根本胡亂裁定。
沈政男說，若認定柯文哲明知違法，圖利罪已經成立，也就是檢方可以起訴，這時就該放人，沒想到更裁法官又說，柯文哲可能還有收賄罪，這樣一來根本就是「有罪推定」，沒有收錢，竟要羈押，就只是懷疑柯文哲下令影響京華城案的通過，符合比例原則嗎？
沈政男說，圖利罪起訴容易定罪難，原因就出在整個條文的法律概念，也是浮動的，柯文哲預錄影片，代表他已有被關的準備，羈押兩個月，就當作獄政考察，出來以後，2028的競選政見又多了一條。
沈政男也說，可以考慮放棄抗告！代表一種對司法的抗議：「抗告，也沒有用啦！反正你們就是要關我。」柯文哲在預錄的影片又說了他的座右銘，「心存善念，盡力而為！」這樣的方式不只給支持者帶來溫暖，也可以打動更多人。現在，柯文哲的政治生涯已經進入了第二階段，接下來兩個月就當成放暑假，可以好好休息，回顧過去，然後擬定未來四年的前進步伐，往2028邁進！
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沈政男說，若認定柯文哲明知違法，圖利罪已經成立，也就是檢方可以起訴，這時就該放人，沒想到更裁法官又說，柯文哲可能還有收賄罪，這樣一來根本就是「有罪推定」，沒有收錢，竟要羈押，就只是懷疑柯文哲下令影響京華城案的通過，符合比例原則嗎？
沈政男說，圖利罪起訴容易定罪難，原因就出在整個條文的法律概念，也是浮動的，柯文哲預錄影片，代表他已有被關的準備，羈押兩個月，就當作獄政考察，出來以後，2028的競選政見又多了一條。
沈政男也說，可以考慮放棄抗告！代表一種對司法的抗議：「抗告，也沒有用啦！反正你們就是要關我。」柯文哲在預錄的影片又說了他的座右銘，「心存善念，盡力而為！」這樣的方式不只給支持者帶來溫暖，也可以打動更多人。現在，柯文哲的政治生涯已經進入了第二階段，接下來兩個月就當成放暑假，可以好好休息，回顧過去，然後擬定未來四年的前進步伐，往2028邁進！
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