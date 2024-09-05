柯文哲京華城案遭羈押！上銬照登法新社　彭博、BBC都有報導

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民眾黨主席柯文哲被控在京華城容積變更案中涉嫌收賄、圖利，今（5）日下午遭到羈押禁見。國際媒體也十分關注此案，《法新社》還選用了柯文哲被上銬送往看守所的照片，另外《BBC》、《彭博》也都有報導。北檢在柯文哲2日無保請回後，隨即開始補強資料，3日提起抗告，高院發回更裁，北院重開羈押庭後裁定，認為柯文哲涉犯貪污治罪條例罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。可抗告。《法新社》報導引述了北院裁定書的看法，稱柯文哲犯罪嫌疑重大，且供詞與其他嫌疑人不同，有勾串、滅證之虞，明知容積率增加過高違反法令，卻仍執意為之。報導也提到京華城案並非柯文哲唯一的問題，他上週才因政治獻金帳目不明疑雲向外界致歉，並為此請假暫別黨主席3個月。《彭博社》報導則提到柯文哲因京華城案被羈押禁見，但是檢方目前還沒有正式提出指控。《BBC》以「同一法院相隔三日先放再捉」報導此案，指出京華城案在台灣地方法院再次反轉，這次推翻了自己此前的決定，裁定柯文哲羈押禁見。報導引述曾參選立委的陽明交通大學科技法律所特聘教授林志潔的說法，指羈押與否與是否有罪是兩碼事，目前整個司法程序還在非常初步的階段，連起訴都沒有，後面尚有很長的過程。而在柯文哲日前被聲押以及被無保請回時均有報導的《路透社》，在柯文哲5日遭到羈押禁見後，目前尚未跟進報導。