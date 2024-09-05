曾替雞排妹辯護！補教名律師涉洩密詐團遭拘提　北檢聲押禁見

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曾幫「雞排妹」鄭家純處理與網紅陳沂訴訟的補教名律師陳克譽，涉嫌為詐騙集團成員辯護時，將執行業務所得知的偵查進度等秘密，洩露給詐團上級幹部，涉犯洩密、加重詐欺、組織犯罪條例等罪，台北地檢署今(5)日發動搜索拘提，複訊後向法院聲押禁見。檢警調查，湯姓男子為詐團車手頭，今年5月至6月間，藉由「猜猜我是誰」手法詐騙不特定民眾，並將犯罪所得款項轉換成虛擬貨幣，再兌換成現金，由車手提領，造成3名民眾受害，不法所得約新台幣14萬餘元。警方接獲被害者報案，循線逮捕黃姓女車手，湯嫌等人便找來在補教界頗具名氣、曾替雞排妹辯護的律師陳克譽，陪同車手偵訊，並將檢方偵辦案件內容回報給詐團高層。北檢今日指揮中山分局兵分6路搜索，拘提陳律、湯姓主嫌、張姓車手頭等4人，其中張姓車手頭因有另案判刑確定，先發監執行。案經檢察官複訊後，晚間依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及刑法洩密等罪聲押禁見陳男。