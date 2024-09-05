柯文哲無保請回變羈押禁見！陳佩琪淚批：國家怎麼變這樣

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北院今（5）日二度召開羈押庭，結果呈現大逆轉，由前次無保請回變為收押禁見。外界關注柯文哲妻子陳佩琪的情況，民眾黨立委林國成晚間轉述，陳佩琪得知消息後有哭泣，質疑為什麼現在國家會變成這樣，他相信陳佩琪會堅強，希望台灣人民要團結。柯文哲確定被裁定羈押禁見後，民眾黨中央緊急召開會議，過程中，民眾黨立院黨團主任陳智菡一度下樓，疑似眼眶泛紅，不回應媒體追問快速上樓。市議員黃瀞瑩則是不回應，快步離開中央黨部。民眾黨在柯文哲遭收押後，釋出柯文哲預錄影片，柯文哲在影片中向支持者喊話，照顧好自己就是對他最好的幫忙，請大家認真過每一天、快樂過每一天。對此，民眾黨新聞部主任吳怡萱表示，影片是今天早上錄影的，這幾天有很多小草反應，柯文哲對支持者焦慮能理解，也覺得應該要跟支持者說說話，希望小草努力過好每一天。