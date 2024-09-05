邊荷律被欺負！嚇到崩潰尖叫　粉絲幫出氣：把兇手列入黑名單

電玩女神深夜私約草爺！陸子玄自曝成長慘痛經驗：差點脫水送醫

記者吳昕蓓／台北報導

▲「電玩女神」陸子玄從小為身高所苦，試過不少增高偏方，結果搞得自己拉肚子拉到脫水，還差點送醫院，她也透露，直播到深夜．都會找草爺一起吃宵夜。（圖／紅心字會提供）
▲「電玩女神」陸子玄從小為身高所苦，試過不少增高偏方，結果搞得自己拉肚子拉到脫水，還差點送醫院，她也透露，直播到深夜．都會找草爺一起吃宵夜。（圖／紅心字會提供）
「電玩女神」陸子玄在社群平台上擁有百萬人氣粉絲追蹤，今（5）日以紅心字會公益大使身分出席公益捐贈活動，陸子玄坦言，從小就為了身高的問題困擾很久，也試過不少增高偏方，結果不但沒長高，反而搞得自己拉肚子拉到脫水，還差點送醫院。她也透露，自己直播到深夜．都會找草爺一起吃宵夜，因為對方身材壯碩很像保鑣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陸子玄以紅心字會公益大使身分出席公益捐贈活動。（圖／紅心字會提供）
▲陸子玄以紅心字會公益大使身分出席公益捐贈活動。（圖／紅心字會提供）
陸子玄個子嬌小煩惱長不高　誤信偏方卻狂拉肚子險送醫

身高152公分的陸子玄說：「（小時候）我是全班個子最嬌小的，三年級以前一開始還不覺得自己個子小，反正小朋友看起來都個子小小的，大家看起來都差不多，一直到三年級後，我發現大家都長高了，卻只有我還是小個子。」她用了各種偏方想長高，卻因爲亂吃東西狂拉肚子，差點脫水送醫，還焦慮到睡不著，「我媽有去找了一堆民俗偏方，也是要我喝了一堆藥材、藥草煮的水，餐餐也都用排骨燉大骨湯給我喝，結果喝到最後，身高沒有增加，反而拉肚子的次數不斷增加。」

陸子玄獨自出席活動大突破　半夜吃宵夜必找草爺

陸子玄也提到，今天是首次自己獨自公開出席活動，「因為在玩FPS第一人稱射擊遊戲時，總是要跟玩家廝殺，玩久了之後，導致我出門的時候，都會擔心遇到玩家，所以就不敢自己出席活動，為了今天做公益，是我的一大突破。」

▲（圖／紅心字會提供）
▲陸子玄平常遊戲直播結束都是深夜了，要吃宵夜會找草爺一起。（圖／紅心字會提供）
陸子玄透露，平常播完遊戲直播都是深夜了，肚子餓要吃宵夜，就一定會找草爺一起，因為他看起來身材壯碩，比較像保鑣。她曾經最高紀錄連續22小時直播打遊戲，「因為一直破不了關，如果下線就要重新來過，所以就狂打，幸好22小時就過關，不然我還是會繼續打下去。」

女兒無預警送加護病房！康康工作趕不回家　無助喊：最累的是心累

柯文哲裁定羈押！UBER司機看新聞哽咽落淚　知名網紅卻笑了

IVE新歌撞名aespa陷爭議！旋律被挖「疑似採樣」坂本龍一作品

吳姍儒9個月孕肚照罕見曝光　粉絲驚呼：終於發現肚子！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載