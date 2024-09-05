柯文哲上銬坐囚車！8點檔跟上「爆祕密金流」　100萬香油錢收據曝

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▲《愛的榮耀》中，江俊翰發現96萬便當收據。（圖／民視戲劇館 Formosa TV Dramas YouTube）

▲劇中的便當店「開收據當天」是公休日，跟「大愛素食天地」歇業事實不謀而合。（圖／民視戲劇館 Formosa TV Dramas YouTube）

前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲才剛爆出「政治獻金申報不實爭議」，近來又涉嫌圖利京華城，今（5）日遭台北地方法院裁定羈押禁見，立即將柯文哲上銬帶上囚車前往土城看守所，令許多人譁然。八點檔《愛的榮耀》跟上時事哏，在221集上演「祕密金流」，便當96萬、一盒蜂蜜5萬8、香油錢100萬、工作室900萬等帳本通通被翻出，把柯文哲蹭好蹭滿。柯文哲8月中爆出「政治獻金申報不實」爭議，詳細內容為他在2024總統大選時，競選總部申報一筆「大愛素食天地」96萬110元的餐費，民眾黨發言人吳怡萱說明是「誤登」，解釋是960元、110元等2筆金額的發票，在輸入時被記成96萬110元，但說法不被外界接受；網友還發現「大愛素食天地」早已歇業，同地址的「小李便當店」則有週日出餐情況，但發言人未對此正面回應。八點檔《愛的榮耀》在9月4日播出的221集中，就把上述時事加進劇情，由江俊翰飾演的「江7歲」意外發現帳本，上頭記載便當96萬、一盒蜂蜜5萬8、香油錢100萬、工作室900萬等「祕密金流」，經查還發現便當店開收據的當天是「公休日」，證實是假收據，種種劇情都跟「柯文哲政治獻金申報不實爭議」不謀而合。不過電視劇的劇情發展依然跟不上時事的速度，今天柯文哲因涉嫌圖利京華城遭羈押禁見，未來戲劇或許會再「跟上」，詮釋某人物被上銬坐囚車的畫面。不少網友看到《愛的榮耀》的221集，笑出聲表示：「今天下班才陪阿嬤看完，但阿嬤不知道我在笑什麼」、「也太跟上時事了XD」、「編劇肯定是柯黑」，討論度滿滿。