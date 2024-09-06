台中好市多旁傳槍聲！酒駕男拒檢逆向衝撞　警連開12槍壓制

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▲酒駕攔查拒檢，竟逆向倒車衝撞警用機車的45歲鄭姓男子。（圖／翻攝畫面）

台中市北屯區好市多賣場附近敦富路、敦富六街路口，今（5）日傍晚傳出槍響，一名45歲鄭姓男子因酒駕攔查拒檢，竟倒車衝撞警用機車，企圖逆向逃逸。員警考量已對用路人造成威脅，立即持槍朝車輪連開12槍制止，後方黑色休旅車與貨車見狀後聯手圍堵，合力將鄭嫌攔下制伏。經酒測，鄭男確有濃度超標情事，全案依公共危險、妨害公務等罪送辦。案發於今日下午5時許，台中市第五警分局松安所警員騎車巡邏行經敦富路往松竹路時，發現一輛銀色自小客車行車不穩，疑有酒駕情形，遂上前盤查，但駕駛鄭男拒檢加速逃逸。員警見狀後，開啟警報器一路追逐，直到敦富路與敦富六街口時，因前方車流堵塞，鄭嫌無路可走之下，竟倒車逆向衝撞警用機車，所幸員警及時跳開，未受到撞擊受傷，並立即掏槍朝嫌犯喝令停車。警方見鄭嫌逆向逃逸，恐造成用路人危害，為維護市民安全，決定朝車輪連開12槍，阻止車輛繼續逆向行駛，此時後方大貨車、休旅車也上前協助圍堵，擋住鄭嫌去路，才讓警員順利壓制鄭嫌，並將人帶回派出所偵辦，所幸現場未造成人員受傷，過程全被民眾拍下。警方表示，鄭嫌酒測值達0.7毫克，且過去也有酒駕遭查獲紀錄，因其酒駕拒捕、衝撞警員，訊後將依公共危險、妨害公務等罪嫌送辦。