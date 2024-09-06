中秋節烤肉什麼東西最難熟？家樂福「1句」萬人笑翻：真的熟不了

義美「蛋捲霜淇淋聖代」買一送一！全聯阿奇儂雪糕16元、冰棒15元

記者蕭涵云/綜合報導

▲9月天氣真的熱到受不了，開吃划算冰品優惠消暑降溫！義美食品明起連續3天，蛋捲霜淇淋聖代「買一送一」！全聯福利中心阿奇儂雪糕16元、百吉冰沁蘇打冰棒15元好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲9月天氣真的熱到受不了，開吃划算冰品優惠消暑降溫！義美食品明起連續3天，蛋捲霜淇淋聖代「買一送一」！全聯福利中心阿奇儂雪糕16元、百吉冰沁蘇打冰棒15元好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
9月天氣真的熱到受不了，好想吃划算冰品優惠消暑降溫！義美食品明（7）日起連續3天，蛋捲霜淇淋聖代「買一送一」！全聯福利中心則有阿奇儂雪糕16元、百吉冰沁蘇打冰棒15元好康被挖出，一次整理抗高溫優惠吃起來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌義美食品：蛋捲霜淇淋聖代「買一送一」！
義美食品9月7日至9月9日連續3天，門市限定「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」！招牌牛奶霜淇淋撒入芝麻蛋捲脆片、再插上一根原味小蛋捲，在濃厚奶香中吃得到蛋捲香氣及脆脆蛋捲碎片的口感，半價開吃好划算。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；數量有限，售完為止；限現售，每人限購2組，會員不再享95折。

▲把握義美食品「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」明起開吃。（圖／翻攝自義美食品FB）
▲把握義美食品「蛋捲霜淇淋聖代​​​​​​​買一送一」明起開吃。（圖／翻攝自義美食品FB）
📌全聯福利中心：阿奇儂雪糕16元、百吉冰沁蘇打冰棒15元
全聯福利中心也有冰品優惠被挖出，一系列「阿奇儂雪糕」整盒5入特價79元，有香草朱古力、咖啡核果、花生脆粒三款口味任選，換算下來一支16元就開吃；而清涼爽口的「百吉冰沁蘇打冰棒」也是一盒5入，現在單盒特價75元、任2盒特價150元還加贈200點，平均下來每支只要15元有夠划算。

▲全聯福利中心「阿奇儂雪糕」一支16元、「百吉冰沁蘇打冰棒」一支15元。（圖／翻攝自全聯官網）
▲全聯福利中心「阿奇儂雪糕」一支16元、「百吉冰沁蘇打冰棒」一支15元。（圖／翻攝自全聯官網）

義美草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一！全家雪糕20元、7-11「買2送2」

全家霜淇淋9/4開吃古娃娃「日式煎茶＋醇厚焙茶」！一招免費兌換

星巴克、路易莎咖啡買一送一！星冰樂第二杯5折　85度C第二杯10元

Hello Kitty星巴克聯名9/10開賣！蝴蝶結杯、手機掛繩超可愛必搶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生