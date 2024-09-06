義美「蛋捲霜淇淋聖代」買一送一！全聯阿奇儂雪糕16元、冰棒15元

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▲把握義美食品「蛋捲霜淇淋聖代​​​​​​​買一送一」明起開吃。（圖／翻攝自義美食品FB）

▲全聯福利中心「阿奇儂雪糕」一支16元、「百吉冰沁蘇打冰棒」一支15元。（圖／翻攝自全聯官網）

9月天氣真的熱到受不了，好想吃划算冰品優惠消暑降溫！義美食品明（7）日起連續3天，蛋捲霜淇淋聖代「買一送一」！全聯福利中心則有阿奇儂雪糕16元、百吉冰沁蘇打冰棒15元好康被挖出，一次整理抗高溫優惠吃起來。義美食品9月7日至9月9日連續3天，門市限定「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」！招牌牛奶霜淇淋撒入芝麻蛋捲脆片、再插上一根原味小蛋捲，在濃厚奶香中吃得到蛋捲香氣及脆脆蛋捲碎片的口感，半價開吃好划算。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；數量有限，售完為止；限現售，每人限購2組，會員不再享95折。全聯福利中心也有冰品優惠被挖出，一系列「阿奇儂雪糕」整盒5入特價79元，有香草朱古力、咖啡核果、花生脆粒三款口味任選，換算下來一支16元就開吃；而清涼爽口的「百吉冰沁蘇打冰棒」也是一盒5入，現在單盒特價75元、任2盒特價150元還加贈200點，平均下來每支只要15元有夠划算。