台北羽球公開賽／最強混雙葉宏蔚和李佳馨聯手出擊　直落二晉八強

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最強混雙葉宏蔚和李佳馨在台北羽球公開賽第二輪，強碰邱相榤和林芝昀，上屆台北公開賽，李佳馨和葉宏蔚止步四強，兩人面對邱相榤、林芝昀，首局輕鬆打，以21：12順利拿下。第二局前段，最強混雙還是一路壓著邱相榤、林芝昀，但在13：7領先6分的時候，出現亂流，邱相傑、鄰芝昀拉出一波5：1的攻勢追到14：12，接著在18：14時，又被對手打出6：1的超級反撲，反倒形成19：20落後。面對對手的兩個局點，葉宏蔚、李佳馨不僅有守住，化解危機後趁勢連拿2分，最終在Duce的情況下23：21逆轉勝出，全場僅花28分鐘，就直落二搶下勝利。對於第二局中後段的亂流，