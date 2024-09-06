台北羽球公開賽／李佳豪上演大逆轉！擊退印尼世青冠軍Farhar晉級

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生涯在台北公開賽從來沒有打進八強的李家豪，在第二輪面對印尼羽球史上首位獲得世青賽男單冠軍的年輕好手Farhan，李佳豪在第二局瀕臨賽末點的情況下，演出超級大逆轉，最終在苦戰73分鐘後，以18：21、22：20、21：17，二比一逆轉勝，生涯首度站上台北羽球公開賽八強行列。談到這場三局激戰，李佳豪賽後表示，第一局對手的對角調動，讓自己打得很不舒服，這感覺很像先前韓國站比賽時，面對大學長周天成時，那種施展不開的感覺。不過技術暫停時教練告訴我，要搭配風向去進攻，自己也想了想和天哥的那場比賽，把精神專注在場上，一分一分來追，可惜這感覺在第一局後段才找到，有點晚了，所以第一局最終以18：21落敗。面對落後的局面，李佳豪把壓力轉換成逆轉的動力，眼看被Farhan逼出19：20的第一個賽末點，但關鍵時刻，李佳豪心想，雖然落後但比賽還沒結束，因為14：18的差距都能追回來，不要放棄就有機會，果然在第面臨賽末點的壓力下，先逼到Duce，最後在22：20逆轉拿下第二局，追成一平。決勝第三局李佳豪在現場球迷的加油助威下，進攻越打越順手，尤其是在12平的僵持情況下，一波4：1的攻勢，讓現場球迷看的熱血沸騰，同時也把對手Farhan的信心給擊潰，最終李佳豪以21：17，演出大逆轉，以18：21、22：20、21：17，二比一逆轉擊敗印尼好手Farhan，生涯首度站上台北羽球公開賽八強名單。